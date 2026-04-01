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WWE Rivals

Undertaker vs. Mankind

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 9vom 30.04.2026
Undertaker vs. Mankind

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WWE Rivals

Folge 9: Undertaker vs. Mankind

43 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12

In den 90er Jahren ist der Undertaker im Ring nahezu unschlagbar. Der WWE-Superstar braucht einen neuen, ebenbürtigen Kontrahenten, den er mit Mick Foley alias Mankind erhält. Die beiden Athleten liefern sich spektakuläre Kämpfe, die in einem "Hell in a Cell"-Match ihren Höhepunkt finden. Freddie Prinze jr. und weitere WWE-Experten sprechen über die legendäre Rivalität.

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