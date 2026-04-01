WWE Rivals
Folge 8: Undertaker vs. Orton
43 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Anfang 2005 macht es sich Randy Orton zur Aufgabe, die Siegesserie des Undertakers bei WrestleMania zu beenden. Zwischen den beiden Sportlern kommt es zu einer Fehde, die das ganze Jahr über andauert und schließlich in einem "Hell in a Cell"-Match bei Armageddon ihren Höhepunkt findet. Freddie Prinze jr. und weitere WWE-Experten sprechen über die legendäre Rivalität.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
WWE Rivals
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Pro Wrestling, Dokumentation
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5: A&E Television Networks, LLC
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