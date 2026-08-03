Pancake-Sonntag und klassisches AnbaggernJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 10: Pancake-Sonntag und klassisches Anbaggern
18 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 6
Mary möchte Zeit mit ihrer Familie verbringen, doch George und Missy haben bereits andere Pläne und auch ihre Mutter ist beschäftigt. Ablenkung findet Mary bei einem Mädelsabend mit Brenda und deren Freundinnen. Georgie flirtet derweil bei der Arbeit mit einer jungen Frau. Mandy reagiert gelassen und rät ihrem Ex zu einem Date. Im Gespräch mit Connie stellt sie allerdings fest, dass sie offensichtlich mehr Gefühle für Georgie hat als sie zugeben will.
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Alle Staffeln im Überblick
Young Sheldon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-5: Warner Bros. Entertainment GmbH & © Season 1-3, Season 6-7: Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen