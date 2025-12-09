Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Young Sheldon

Das Wunder von Medford und ein Date mit Oma

ProSiebenStaffel 6Folge 9vom 09.12.2025
Das Wunder von Medford und ein Date mit Oma

Das Wunder von Medford und ein Date mit OmaJetzt kostenlos streamen

Young Sheldon

Folge 9: Das Wunder von Medford und ein Date mit Oma

21 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 6

Sheldon sucht auf eigene Faust Sponsoren für seine Fördergelder-Datenbank. Allerdings gestaltet sich dieses Vorhaben schwierig - wird er doch ohne Unterstützung eines Erwachsenen von seinen potenziellen Geschäftspartnern nicht ernst genommen. Abhilfe soll Dr. Sturgis schaffen. Meemaw ermöglicht Missy unterdessen ein Date mit ihrem Schwarm Dean, ohne zu ahnen, was sie damit in Gang setzt. George ärgert sich derweil über Pastor Robs Einfluss auf das Football-Team der Schule.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Young Sheldon
ProSieben
Young Sheldon

Young Sheldon

Alle 2 Staffeln und Folgen