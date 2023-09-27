Bavarian Airlines & WochenendrebellenJetzt kostenlos streamen
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 25: Bavarian Airlines & Wochenendrebellen
28 Min.Folge vom 27.09.2023Ab 12
Heute bei "Zervakis & Opdenhövel. Live.": Der geplatzte Traum der Bavarian Airlines - Ein minderjähriger "Unternehmer" führt alle an der Nase herum.
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben