Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zervakis & Opdenhövel. Live

Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie & 25 Jahre Galileo

ProSiebenStaffel 3Folge 33vom 29.11.2023
Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie & 25 Jahre Galileo

Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie & 25 Jahre GalileoJetzt kostenlos streamen

Zervakis & Opdenhövel. Live

Folge 33: Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie & 25 Jahre Galileo

36 Min.Folge vom 29.11.2023Ab 12

Mit der reduzierten Mehrwertsteuer von 7 % soll in der Gastronomie bald Schluss sein. 2024 soll sie auf 19 % steigen. Damit seien nicht nur Existenzen gefährdet, sondern auch der Verlust von Lebensqualität und gastronomischer Vielfalt, so der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Guido Zöllig. Mehr dazu gibt es heute bei "Zervakis & Opdenhövel. Live.".

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Zervakis & Opdenhövel. Live
ProSieben
Zervakis & Opdenhövel. Live

Zervakis & Opdenhövel. Live

Alle 3 Staffeln und Folgen