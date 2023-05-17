Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zervakis & Opdenhövel. Live

Finanzen und Investitionen & Kanye West Dilemma

ProSiebenStaffel 3Folge 19vom 17.05.2023
Finanzen und Investitionen & Kanye West Dilemma

Finanzen und Investitionen & Kanye West DilemmaJetzt kostenlos streamen

Zervakis & Opdenhövel. Live

Folge 19: Finanzen und Investitionen & Kanye West Dilemma

33 Min.Folge vom 17.05.2023Ab 12

"Ich glaube, dass ich mit einer ungewöhnlichen Obsession für Geld geboren wurde", sagt Toshiya Imura. Der ehemalige Comedian hat heute ein Aktienvermögen von 34 Millionen Euro - Tendenz steigend. Linda Zervakis und Matthias begrüßen zu den Themen Finanzen und Investitionen Margarethe Honisch, Gründerin der Finanzplattform Fortunalista.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Zervakis & Opdenhövel. Live
ProSieben
Zervakis & Opdenhövel. Live

Zervakis & Opdenhövel. Live

Alle 3 Staffeln und Folgen