Max Coga & Flüchtlingsdebatte in DeutschlandJetzt kostenlos streamen
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 30: Max Coga & Flüchtlingsdebatte in Deutschland
35 Min.Folge vom 08.11.2023Ab 12
Wie passen für den MMA-Kämpfer Max Coga das Leben als Profisportler und Nachtclubbesitzer im Frankfurter Bahnhofsviertel zusammen und auf welche Werte kommt es dem 34-Jährigen in beiden Welten an? Weitere Themen: Flüchtlingsdebatte in Deutschland / Prozessstart gegen Gil Ofarim in Leipzig.
Zervakis & Opdenhövel. Live
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben