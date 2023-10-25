Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zervakis & Opdenhövel. Live

Das 40. Asterix und Obelix Abenteuer & Verzicht auf Alkohol

ProSiebenStaffel 3Folge 29vom 25.10.2023
Das 40. Asterix und Obelix Abenteuer & Verzicht auf Alkohol

Das 40. Asterix und Obelix Abenteuer & Verzicht auf Alkohol Jetzt kostenlos streamen

Zervakis & Opdenhövel. Live

Folge 29: Das 40. Asterix und Obelix Abenteuer & Verzicht auf Alkohol

37 Min.Folge vom 25.10.2023Ab 12

Das 40. Heft der Comic-Helden Asterix und Obelix heißt "Die weiße Iris" und erscheint am 26. Oktober. Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel durchleuchten das gallische Abenteuer.

