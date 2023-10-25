Das 40. Asterix und Obelix Abenteuer & Verzicht auf Alkohol Jetzt kostenlos streamen
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 29: Das 40. Asterix und Obelix Abenteuer & Verzicht auf Alkohol
37 Min.Folge vom 25.10.2023Ab 12
Das 40. Heft der Comic-Helden Asterix und Obelix heißt "Die weiße Iris" und erscheint am 26. Oktober. Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel durchleuchten das gallische Abenteuer.
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung, Nachrichten
Produktion:DE, 2021
12
