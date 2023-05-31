El Hotzo & Bürokratie-WahnsinnJetzt kostenlos streamen
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 21: El Hotzo & Bürokratie-Wahnsinn
37 Min.Folge vom 31.05.2023Ab 12
Deutsche Bürokratie in a nutshell: Seit fast einem Jahrzehnt warten Haushalte in Ober-Laudenbach auf den Trinkwasseranschluss. Noch mehr unglaubliche Geschichten gibt es heute bei "Zervakis & Opdenhövel. Live.".
Zervakis & Opdenhövel. Live
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben