Muss die AfD verboten werden & SegeljungsJetzt kostenlos streamen
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 22: Muss die AfD verboten werden & Segeljungs
34 Min.Folge vom 06.09.2023Ab 12
Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel sprechen mit Moderatorin Ruth Moschner und Journalistin Eva Quadbeck über die Petition, die die Überprüfung der AfD fordert. Außerdem sind die Segeljungs Tim Hund und Vincent Goymann zu Gast im Studio.
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben