Machtmissbrauch im Job & Gefahr durch Witchfluencer
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 35: Machtmissbrauch im Job & Gefahr durch Witchfluencer
34 Min.Folge vom 13.12.2023Ab 12
Machtmissbrauch im Job? Nicht nur in der Film- und Verlagsbranche machten Menschen, die ihre Position ausnutzen Schlagzeilen. Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel geben Betroffenen eine Stimme.
Zervakis & Opdenhövel. Live
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben