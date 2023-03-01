WSMDS Helena & tödliche Chemikalien PFASJetzt kostenlos streamen
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 8: WSMDS Helena & tödliche Chemikalien PFAS
35 Min.Folge vom 01.03.2023Ab 12
Mehr als zwei Jahre beschäftigt sich Reporter Thilo Mischke bereits mit den unzerstörbaren und tödlichen Chemikalien PFAS. Wie ist er auf das Thema gekommen? Was hat er bei seinen weltweiten Recherchen herausgefunden? Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel fragen nach.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zervakis & Opdenhövel. Live
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben