Wer ist der neue Verteidigungsminister & Wohnungsnot in Deutschland

ProSiebenStaffel 3Folge 2vom 18.01.2023
41 Min.Folge vom 18.01.2023Ab 12

Heute zu Gast: Marie-Agnes Strack Zimmermann. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses spricht über die Erwartungen an den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius und über seine Herausforderungen.

ProSieben
