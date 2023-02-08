Schweres Erdbeben in Türkei & 1 Jahr KlimaaktivismusJetzt kostenlos streamen
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 5: Schweres Erdbeben in Türkei & 1 Jahr Klimaaktivismus
40 Min.Folge vom 08.02.2023Ab 12
Seit einem Jahr machen die Aktivisten der "Letzten Generation" mit ihren Aktionen auf sich aufmerksam. "Zervakis & Opdenhövel. Live." zieht Bilanz: Was hat der Protest gebracht und in welche Richtung steuert er? Außerdem: Die aktuelle Lage in der Türkei
