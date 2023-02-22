Chat GPT & Lehrermangel in DeutschlandJetzt kostenlos streamen
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 7: Chat GPT & Lehrermangel in Deutschland
37 Min.Folge vom 22.02.2023Ab 12
Die künstliche Intelligenz "ChatGPT" ist ein Riesenhype. Was genau kann die neue künstliche Intelligenz und was bedeutet sie für unseren Alltag?
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
12
Copyrights:© ProSieben