Nach "Aktenzeichen XY": Das sind die aktuellen Erkenntnisse im Fall Fabian

Vor der Marienkirche in Güstrow stehen Grablichter, Blumen und Plüschtiere im Gedenken an den achtjährigen Fabian.

Der Fall des vor rund vier Wochen getöteten achtjährigen Fabian hat große Bestürzung ausgelöst. Die Ermittler:innen nennen nun weitere Details und nutzen die ZDF-Sendung, um mögliche Zeug:innen zu finden.

+++ Update, 6. November 2025 +++

Aufruf bei "Aktenzeichen XY … Ungelöst"

Der Fall Fabian war am Mittwochabend Thema in "Aktenzeichen XY … Ungelöst". Moderator Rudi Cerne eröffnete die ZDF-Sendung mit einem Zeugenaufruf und bat die Öffentlichkeit fast einen Monat nach dem grausamen Verbrechen um neue Hinweise.

Der zuständige Hauptkommissar Frank Focke schilderte den aktuellen Stand der Ermittlungen. Zu möglichen Motiven könne derzeit nichts gesagt werden, "weil wir keine Verdächtigen haben, die wir mit einem Motiv belegen können", erklärte Focke. Nach Einschätzung der Polizei handelt es sich um einen erwachsenen Täter oder eine Täterin, der oder die Fabian vermutlich in ein Auto aufgenommen habe. "Der Fundort liegt doch weiter weg vom Wohnort", so der Kommissar. Die Ermittler:innen hoffen auf weitere Beobachtungen von Spaziergänger:innen oder Waldarbeiter:innen, die sich am 10. Oktober im Bereich zwischen Güstrow und Klein Upahl aufgehalten haben.

Am Ende der Sendung berichtete Fabian Puchelt vom Landeskriminalamt Bayern, man habe zahlreiche Hinweise erhalten: "Wir sind echt zuversichtlich, dass da etwas Passendes dabei ist." Über deren Inhalt machte er "aus ermittlungstaktischen Gründen" keine Angaben.

Die Staatsanwaltschaft Rostock kündigte an, am Donnerstag über mögliche neue Erkenntnisse zu informieren.