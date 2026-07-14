"Born Famous"-Star "Aus dem Nichts": Josefine Scholl über die Trennung ihrer Eltern Jessica und Mehmet Scholl Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Josefine Scholl spricht offen darüber, wie sie die Trennung ihrer Eltern Jessica und Mehmet Scholl als Kind erlebt hat. Bild: Future Image

Josefine Scholl, die Tochter von Ex-Fußballprofi Mehmet Scholl, gibt in der Langzeit-Reality-Doku "Born Famous - Fluch oder Segen?" Einblick in ihr Leben. Jetzt offenbart sie, wie überraschend die Trennung ihrer Eltern als Kind für sie kam.

"Born Famous" läuft am 16. Juli um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn Bald verfügbar Donnerstag, 16.07. 20:15 Uhr • Born Famous - Fluch oder Segen? Zwischen Ruhm und Realität Verfügbar auf Joyn 125 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen

FCB-Star Mehmet Scholl mit seiner damaligen Freundin Jessica Luther und Tochter Polli auf dem Münchner Oktoberfest. Bild: imago images/ActionPictures

"Wir haben es einfach nicht verstanden als Kinder" "Das Gute ist: Mein Papa und meine Mama haben sich nie vor uns gestritten", erzählt sie. Genau das habe den Schritt für die beiden Kinder aber noch weniger greifbar gemacht. "Das Schlechte ist, wir haben gar nicht gecheckt, wieso sie sich getrennt haben. Also, das war wie aus dem Nichts. Wir haben es einfach nicht verstanden als Kinder." Halt fand Josefine Scholl in dieser Zeit auch im engen Verhältnis mit ihrer rund zwei Jahre älteren Schwester Polli. "Ich glaube, es war gut, dass meine Schwester in der Zeit so für mich da war und dass wir einander hatten", hebt sie hervor. In dem Interview erzählt sie auch, dass sie sehr froh darüber sei, dass ihr Freund, der Bayern-Profi und U21-Kapitän Tom Bischof, und ihr Vater sich sehr gut verstehen. "Die lieben sich", verrät sie. Sie teilten die gleiche Passion, hätten den gleichen Humor und könnten über alles reden. Was Josefine außerdem über ihr Privatleben zu erzählen hat, siehst du in "Born Famous - Fluch oder Segen?" ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und zum Streamen auf Joyn.