"Kindheitstraum trotzdem in Erfüllung gegangen" "Das große Backen" 2026 - Raus nach Folge 1: Diese Hobbybäckerin muss als erste Kandidatin gehen Veröffentlicht: 29.07.2026 • 23:05 Uhr von Rebecca Arlt Das große Backen Back-Start mit Folgen: Wer ist raus in Folge 1? Videoclip • 02:48 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Endlich ist "Das große Backen" wieder gestartet. 12 Kandidat:innen rühren und dekorieren um den Sieg. Gleich in Folge eins muss eine Kandidatin bereits wieder gehen. Dafür freut sich jemand über die erste rote Schürze. Mehr zu Folge 1.

Die ganze Folge kostenlos hier auf Joyn streamen! Ganze Folge Das große Backen Herzensrezepte zum Staffelstart Verfügbar auf Joyn Folge vom 29.07.2026 • 122 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

"Das große Backen" ist in die 14. Staffel gestartet. Und natürlich durften sich in Folge 1 noch alle 12 Kandidat:innen auf knifflige Back-Challenges freuen. Mit an Bord sind auch in den neuen Folgen Moderatorin Enie van de Meiklokjes, aber auch die bewährte Jury, Christian Hümbs und Bettina Schliephake-Burchardt. Sie dürfen die Kreationen der Hobbybäcker:innen bewerten.

Neu in Staffel 14: Alle Rezepte aus "Das große Backen" 2026 Fans haben schon lange darauf gewartet - jetzt zur 14. Staffel können die köstlichen Kreationen aus den einzelnen Folgen zu Hause ausprobiert werden. Alle Rezepte von "Das große Backen" 2026 findest du hier bei "Behind The Screens".

Erste Aufgabe: "Mein Lieblingsrezept" Innerhalb von zwei Stunden sollten die Kandidat:innen bei der ersten Aufgabe mit einem Gebäck aufwarten, das die jeweils persönliche oder familiäre Geschichte widerspiegelt. Mit der Vielzahl an verschiedenen Rezepturen sollten die einzelnen Hobbybäcker:innen ihr Können beweisen. Ob süß oder herzhaft? Das durften die Teilnehmer:innen selbst entscheiden. Hier zeigten sich bereits die unterschiedlichen Vorlieben und Talente. Bianca, Anna und Laura konnten bei dieser ersten Challenge die meisten Punkte abräumen.

Zweite Aufgabe - die erste technische Prüfung der Staffel Hier ging es vor allem darum, wer ihr oder sein Handwerk am besten beherrscht. Es galt, innerhalb von nur 100 Minuten einen Biskuit auf dem Blech zu backen, die Böden mit fein abgeschmeckter Kaffee- und Praliné-Füllung zu bestreichen und exakt in gerade Streifen zu schneiden. Diese Streifen sollten anschließend senkrecht aufgestellt und in einem Ring rund geschichtet werden – bis ein stabiler, perfekter Kranz entsteht, der natürlich noch dekoriert werden sollte. Wer konnte hier mit dem besten Timing, dem perfekten Abschmecken der Komponenten und Geschick in Sachen Statik punkten? Bei dieser Challenge punktet Michael am meisten, gefolgt von der Besten der ersten Runde, Bianca, und André. Für Bianca sah es also bislang eindeutig nach Führung in der Gesamtbewertung aus. Doch es folgte noch eine dritte Runde:

"Das bin ich": Die dritte Aufgabe sollen Selbstporträts zeigen In der dritten Aufgabe wird es bei "Das große Backen" sehr persönlich. Wie sieht man sich in Tortenform? Für diese dritte und entscheidende Aufgabe der ersten Folge hatten die Kandidat:innen vier Stunden Zeit. Sie durften dabei alle stilistischen Mittel nutzen, die ihnen einfallen. Einzige Vorgabe: es sollte eine persönliche und individuelle Selbstdarstellung enthalten, entweder als 3D- oder Motivtorte. Selbst entscheiden durften die Hobbybäcker:innen außerdem, ob sie ihr äußeres Erscheinungsbild darstellen oder eher etwas anderes persönliches, wie das eigene Hobby, der Beruf oder ein Thema, das ihm oder ihr besonders am Herzen liegt. Vorgabe, neben der Backzeit: Die Torte darf nur ein Geschmacksbild enthalten, aber mit jeder Dekortechnik verziert werden. In dieser dritten Runde konnte Bianca der Jury wieder die meisten Punkte entlocken, dicht gefolgt von Jenny und Anna. Doch welches Punkte-Gesamtbild ergab sich aus den drei Runden?

Erste rote Schürze, wer ist raus? Tränen bei der finalen Entscheidung Nach der dritten Challenge zeigte sich, wer in dieser ersten Folge die meisten Punkte sammeln konnte, aber auch, wer leider insgesamt nicht so erfolgreich abgeschnitten hat. Da sie nur in einer von zwei Runden nicht die meisten Punkte bekam, war es nicht weiter verwunderlich, dass Bianca die erste Trägerin der roten Schürze sein würde. Leider konnte Laura ihren Fehler aus der zweiten Aufgabe punktemäßig in der letzten Runde nicht ausgleichen. Dennoch kann sie bei der Verkündung des Exits die Tränen nicht unterdrücken: "Aber naja, der Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen - ich hatte die Ehre, einmal so eine Schürze zu tragen!" Wie es für die verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten bei "Das große Backen" 2025 weitergeht, siehst du in der nächsten Folge am 5. August um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Und das ist nicht irgendeine, sondern die 100. Folge von "Das große Backen"!