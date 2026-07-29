Rezept aus "Das große Backen": Pistazien-Erdbeer-Buttercreme-Torte "Herzenswerk"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Das bin ich!" von Oxana aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 1 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Torten-Rezept von Oxana

Backzeit: ca. 30 Minuten

Temperatur: 170 °C Umluft

Backform: 2x Springform Ø 18 cm

Für den Pistazien-Boden:

Den Backofen vorheizen und die Springformen mit Backpapier auslegen. Eier mit Zucker und Vanillezucker circa 10 Minuten schaumig aufschlagen. Mehl mit Backpulver mischen, hinzufügen und vorsichtig mit einem Teigschaber unterrühren. Sonnenblumenöl mit der Pistazienpaste verrühren und ebenfalls vorsichtig unter die Masse heben. Den Teig in zwei mit Backpapier ausgelegte Springformen füllen und im vorgeheizten Backofen backen. Den fertigen, abgekühlten Boden in 4 Teile teilen.

Für die "Plombir"-Buttercreme:

Schmand, Ei, Zucker und Vanillezucker in einem Topf verrühren. Mehl hinzufügen und nochmals gut verrühren. Den Topf ins Wasserbad stellen und unter ständigem Rühren erhitzen, bis die Masse dick wird. Sie soll nicht vom Teigschaber herunterfließen. Die Masse vom Herd nehmen und abkühlen lassen, dabei ab und zu umrühren, damit sie nicht antrocknet. Butter mit 1 EL Zucker schaumig schlagen. Die abgekühlte Masse hinzufügen und nochmals gut aufschlagen.

Für die Erdbeer-Konfitüre:

Pürierte Erdbeeren in einen Topf geben, mit Zucker vermischen und bei mittlerer Hitze erwärmen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Speisestärke mit Wasser verrühren und unter die Erdbeeren rühren. Die Masse zum Kochen bringen und kurz aufkochen lassen, bis sie andickt. In einen Spritzbeutel füllen und abkühlen lassen.

Für die Kiwi-Einlage:

Kiwis schälen und in dünne Scheiben schneiden.

Für die Erdbeer-Tränke:

Alle Zutaten (Wasser, Erdbeersaft, Zucker, Zitronensäure) verrühren, aufkochen und abkühlen lassen.

Für die weiße Schoko-Buttercreme:

Butter schaumig aufschlagen, bis sie heller wird. Kuvertüre schmelzen und auf circa 35 °C abkühlen lassen. Die Kuvertüre zur Butter geben und nochmals kurz aufschlagen.

Für die Marshmallows:

Die Gelatine mit kaltem Wasser vermischen und kaltstellen. Die Kuvertüre schmelzen. Das Eiweiß in die Rührschüssel geben und Zitronensäure hinzufügen. Zucker bereitstellen. In einem Topf 50 g Zucker, Wasser und Glukosesirup vermischen. Gleichzeitig den Sirup kochen und das Eiweiß aufschlagen. Sobald das Eiweiß leicht aufgeschlagen ist, nach und nach 60 g Zucker hinzufügen und die Masse steif schlagen, bis sich feste Spitzen bilden. Der Sirup sollte in dieser Zeit kochen und leicht goldgelb werden. Anschließend den heißen Sirup in einem dünnen Strahl unter ständigem Rühren bei hoher Geschwindigkeit in das Eiweiß gießen. Danach die geschmolzene Kuvertüre und die erwärmte Gelatine hinzufügen. Die Masse kurz verrühren, sofort in einen Spritzbeutel füllen und in mit Sonnenblumenöl eingefettete Formen spritzen. Die Formen in das Gefrierfach für ca. 1 Stunde stellen und anschließend die Marshmallow-Blumen vorsichtig aus den Formen lösen.

Für die Fertigstellung:

Einen Tortenring mit Tortenrandfolie auslegen. Den ersten Pistazien-Boden auf eine Tortenplatte legen und mit der Erdbeer-Tränke tränken. Einen Rand aus Plombir-Creme spritzen und Erdbeer-Konfitüre in die Mitte geben. Den zweiten Boden auflegen, tränken und einen Rand aus Plombir-Creme spritzen. Kiwis darauf verteilen und den nächsten Boden auflegen. Den Boden tränken, einen Rand aus Plombir-Creme aufspritzen. Erdbeer-Konfitüre darauf verteilen, den letzten Boden tränken und als Deckel auflegen.

Für die Dekoration:

Die Torte in den Kühlschrank stellen und anschließend mit weißer Schoko-Buttercreme bestreichen. Mit weißem Fondant überziehen. Eine Schablone mithilfe von Stecknadeln befestigen und mit Farbspray besprühen. Hand, Herz und Stethoskop aus Modellierpaste oder Fondant modellieren.

Die Marshmallow-Blumen in der Mitte leicht mit Lebensmittelfarbpulverspray besprühen und auf der Torte platzieren. Nach Wunsch zusätzlich mit Schlafgarben-Sträußchen dekorieren (die Stängel mit Frischhaltefolie umwickeln und mithilfe eines Zahnstochers in die Torte stecken).