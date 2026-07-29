Rezept aus "Das große Backen": Vanille-Kokos-Himbeer-Torte "Volltreffer"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Das bin ich!" von Michael aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 1 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Torten-Rezept von Michael

Backzeit: 25-30 Minuten

Temperatur: 175 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 2x Backring Ø 20 cm

Für den Vanille-Biskuit:

Den Backofen auf 175 °C vorheizen. Den Boden der Backringe mit Backpapier einschlagen. Die Eier kurz aufschlagen. Anschließend Zucker, Vanillezucker und Salz einrieseln lassen und weiter auf mittlerer Stufe schaumig aufschlagen. Das Mehl sieben und mit dem Backpulver mischen und vorsichtig unter die Ei-Zucker-Mischung heben. Den Teig gleichmäßig auf die vorbereiteten Backringe verteilen und für ca. 25 bis 30 Minuten auf der mittleren Schiene backen. Stäbchenprobe machen und die Böden auskühlen lassen.

Für die Himbeer-Fruchteinlage:

Das Himbeerpüree in einem Topf mit Zucker, Vanillezucker und dem Zitronensaft vermischen und aufkochen, bis es etwas angedickt ist. In der Zwischenzeit Gelatine 5 Minuten in kaltem Wasser einweichen und in der Himbeer-Masse auflösen. Anschließend die Masse auf die Silikonformen aufteilen und im Eisfach kühlen.

Für die Mascarpone-Kokos-Creme:

Die Aufschlagsahne mit Kokosmilch und Vanilleschoten aufkochen. Die Kokosraspeln dazugeben und alles über die weiße Kuvertüre geben. Zu einer homogenen Masse verrühren und gegebenenfalls mit einem Stabmixer glatt verrühren. Die Masse auf ein Blech geben und mit Folie abgedeckt im Kühlschrank kühlen.

In der Zwischenzeit Mascarpone auf kleiner Stufe aufschlagen und langsam die gezuckerte Kondensmilch einfließen lassen und weiter rühren. Nun die Kokosmilch-Ganache separat in der Küchenmaschine aufschlagen. Dann portionsweise zur Mascarpone-Mischung hinzugeben. Die Mandeln kleinhacken und vorsichtig zur Creme hinzufügen. Creme abdecken und in die Kühlung geben.

Für die weiße Schokoladen-Ganache:

Sahne in einem Topf kurz aufkochen. Die Kuvertüre klein hacken. Die warme Sahne über Kuvertüre gießen und schmelzen lassen. Wenn die Kuvertüre geschmolzen ist, kurz mit dem Handmixer aufschlagen und kühlstellen.

Für die Kondensmilch-Buttercreme:

Die Butter aufschlagen und dann die Kondensmilch in einem dünnen Strahl zu der Butter hinzugeben und alles zu einer homogenen Masse verarbeiten.

Für die Fertigstellung:

Beide Biskuits jeweils zweimal waagerecht teilen, sodass insgesamt sechs Böden entstehen. Einen Boden auf der Tortenplatte fixieren, einen hohen Tortenring mit Folie einschlagen und den Boden mit einer dünnen Schicht Mascarpone-Mandel-Kokos-Creme bestreichen. Mit der Kondensmilch-Buttercreme Isolierringe aufdressieren. Dann eine Himbeer-Fruchteinlage einlegen. Die Himbeer-Fruchteinlage ebenfalls mit einer dünnen Schicht Mascarpone-Mandel-Kokos-Creme bedecken und den nächsten Tortenboden auflegen. Diesen mit nur mit einer dickeren Schicht Mascarpone-Mandel-Kokos-Creme bedecken (ohne Fruchteinlage). Den folgenden Boden ebenfalls nur mit Mascarpone-Mandel-Kokos-Creme befüllen. Nun den letzten Boden einlegen und wie den ersten Boden mit Himbeer-Fruchteinlage bestücken. Einen weiteren Boden als Abschluss drauflegen und leicht andrücken und die Torte in die Kühlung geben. Die gekühlte Torte glatt mit der weißen Schokoladen-Ganache bestreichen.

Für die Dekoration:

Schwarzen Fondant ausrollen und komplett über die Torte legen. Das Bull und Bulls Eye mit Hilfe des passenden Ausstechers aus rotem und grünem Fondant herstellen und mittig auf die Torten legen. Mit der Silikonform die Ziffern "19" und "36" anfertigen und nach Belieben auf die Torten legen. Weißen Fondant dünn ausrollen und die Silhouette aufzeichnen, grob ausschneiden und an der Torte anbringen. Mit dem Lebensmittelstift eine "verschnörkelte" Linie auf die Torte zeichnen. 3 Herzen mit der Silikonform aus rotem Fondant herstellen und ebenfalls an der Torte fixieren. Jetzt schwarzes und gelbes Fondant dünn ausrollen und in Falten legen, sodass eine Fahne entsteht und auch an der Torte anbringen. Für den Dart-Pfeil schwarzes Fondant zu einem Strang rollen, auf den Spieß o. Draht aufschieben und Silber anmalen. Mit Fondant-Modellier-Werkzeug Struktur anbringen. Dunkelblaues Fondant zu dünnen Strängen ausrollen und am Barrel anbringen. Für den Schaft ebenfalls dunkelblaues Fondant ausrollen und auf den Spieß aufschieben und am oberen Ende zweimal einschneiden. Den Flight (2x) auf Wafer-Paper aufzeichnen und ausschneiden. Die Flights einschneiden und zusammenstecken und nach Belieben bemalen. Anschließend den Flight auf dem eingeschnittenen Schaft anbringen.