Rezept aus "Das große Backen": Himbeer-Frischkäse-Torte "Süßer Höhenflug"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Das bin ich!" von Kayahan aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 1 zum Nachbacken.

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Zutatenliste

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Kayahan und seine Torte zur Challenge "Das bin ich!".

Torten-Rezept von Kayahan

Backzeit: 25-30 Minuten (eventuell mehr)

Temperatur: 175 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 1x Backblech 30x40 cm

Für den Rosa-Pfeffer-Biskuit:

Den Backofen vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen.

Die Eier trennen. Den Rosa Pfeffer mörsern und zusammen mit dem Zucker vermischen und paar Minuten so stehen lassen, damit sich das Aroma vom Pfeffer gut verteilen kann. Das Eiweiß steif schlagen und den Zucker mit dem Rosa Pfeffer langsam einrieseln lassen.

Die Maschine weiterlaufen lassen und Eigelb nacheinander einzeln dazugeben. Mehl, Backpulver und Vanillepudding mischen und vorsichtig in die Eigelb-Masse sieben und unterheben.

Auf das Backblech geben und für 25 bis 30 Minuten backen. Nach dem Backen die Böden auskühlen lassen. Anschließend 2 Böden à 18 cm ausstechen.

Für die Himbeer-Frischkäse-Creme:

Die Aufschlagsahne mit dem Sahnesteif und dem Puderzucker aufschlagen. Den Mascarpone glattrühren. Einen kleinen Teil der Sahne unter den Mascarpone heben und dann alles vermischen. Die Himbeeren auftauen und pürieren. Die Himbeeren unter die Mascarpone-Sahne-Mischung heben. Mit Vanille abschmecken.

Für die Limetten-Rosenwasser-Tränke:

Die Zutaten miteinander verrühren.

Für das Litschi-Kompott:

Die Litschis klein schneiden. Mit Zucker, Zitronensaft und etwas Litschisaft kurz für 2 bis 3 Minuten aufkochen. Die Stärke mit dem restlichen Litschisaft glattrühren und einrühren. Kurz köcheln lassen, bis es leicht dicklich wird. Das Rosenwasser unterrühren und das Ganze abkühlen lassen.

Für den Ruby-Kokos-Crunch:

Ruby Kuvertüre schmelzen und zusammen mit den Kokoschips und den zerkleinerten gefriergetrockneten Himbeeren vermischen. Auf einem Backpapier glattstreichen und kühlen.

Für die Zartbitter Ganache:

Die Sahne erhitzen und über die Schokolade gießen, kurz einziehen lassen und dann zu einer geschmeidigen Masse verrühren.

Für die Fertigstellung:

Die Böden zweimal waagerecht schneiden, sodass 4 Böden entstehen. Es wird mit 3 Böden geschichtet. Die Böden mit Limetten-Rosenwasser-Tränke tränken, Litschi-Kompott verteilen und darüber die Himbeer-Frischkäse-Creme geben. Den Ruby-Kokos-Crunch verteilen und mit dem nächsten Boden bedecken. Solange diese Schritte wiederholen, bis mit dem dritten Boden abgeschlossen wird. Die Torte kühlen und dann mit der Ganache einstreichen.

Für die Dekoration:

Den weißen Fondant mit dem blauen Fondant marmorieren und die Torte damit glatt eindecken. Aus weißem Fondant die Wolken modellieren. Eine Figur modellieren. Eine Fahne aus weißem Fondant modellieren und mit dem Lebensmittelstift beschriften. Aus Esspapier ein Flugzeug formen.

Die gesamte Deko auf und an der Torte anbringen.