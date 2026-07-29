Rezept aus "Das große Backen": Heidelbeer-Frischkäse-Torte "Dorfmädchen"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Das bin ich!" von Laura aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 1 zum Nachbacken.

Zutatenliste

Mit nur einem Klick kannst du "Joyn - Behind The Screens" auf Google als bevorzugte Quelle hinzufügen. So bekommst du mehr spannende News, Insider-Infos und Storys rund um deine Lieblingssendungen und Promis.

Laura präsentiert ihre Torte zur Challenge "Das bin ich!".

Torten-Rezept von Laura

Backzeit: 20-30 Minuten (Zitronen-Boden) // 18 Minuten (Heidelbeer-Mürbteig)

Temperatur: 180 °C Ober-/Unterhitze (Zitronen-Boden) // 180 °C (Heidelbeer-Mürbteig)

Backform: 1 Backring Ø 15cm, 1 Backring Ø 25 cm (Zitronen-Boden) // 1x Backblech (Heidelbeer-Mürbteig)

Für das Zitronen-Gelee:

Das Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Das Zitronengötterspeisepulver und den Zucker in einer Schüssel vermengen. Das heiße Wasser klümpchenfrei unterrühren und die Masse in ein flaches Gefäß geben und kaltstellen.

Für den Zitronen-Boden:

Den Backofen vorheizen. Eier trennen und das Eiweiß in der Küchenmaschine auf höchster Stufe ca. 10 Minuten aufschlagen, bis eine steife Masse entsteht. Eigelb und Zucker nach und nach auf niedrigster Stufe unterrühren. Milch, Öl und Zitronenextrakt miteinander vermengen und langsam zur Ei-Zuckermasse geben, bis dies ebenfalls gut vermengt ist. Das Mehl und Backpulver sieben und vorsichtig unter die Masse heben.

Den Teig in die mit Backpapier eingeschlagenen Backringe geben. Die kleine Form 20 Minuten backen, die große Form 25-30 Minuten backen. Die Böden abkühlen lassen und anschließend aus dem Backring nehmen.

Für den Heidelbeer-Mürbteig:

Den Backofen vorheizen. Mehl in eine Schüssel sieben, Zucker, braunen Zucker, Butter und die Eier hinzugeben und mit den Händen grob vermengen. Die Teigmasse auf die Arbeitsfläche geben, verteilen und die gefriergetrockneten Heidelbeeren darüberstreuen. Alle Zutaten nochmals miteinander verkneten und ca. 15 Minuten ins Gefrierfach legen.

Den gekühlten Mürbteig zwischen zwei Blättern Backpapier dünn ausrollen, so dass jeweils ein Kreis in 15 cm und in 25 cm Durchmesser ausgestochen werden kann. Die Teigkreise auf ein Backblech mit Backpapier geben, für 18 Minuten bei 180 °C Ober-/Unterhitze backen und kurz abkühlen lassen.

Für das Heidelbeer-Kompott:

Heidelbeeren abgießen und die Früchte mit ca. der Hälfte des Saftes in einen Topf geben und erhitzen. Das Puddingpulver mit dem Zucker vermengen. Den restlichen Saft zur Pudding-Zuckermischung geben und mit einem Schneebesen klümpchenfrei vermengen. Sobald die Früchte kochen, den Puddingmix dazugeben und rühren, bis es andickt. Die Masse in ein flaches Gefäß geben und im Kühlschrank abkühlen lassen.

Für die Zitronen- und Heidelbeer-Frischkäse-Creme:

Den Frischkäse mit der Sahne in eine Schüssel geben. Puderzucker und Sahnesteif dazugeben und erst alles grob auf niedrigster Stufe verrühren, danach auf höchster Stufe aufschlagen, bis eine feste, cremige Masse entsteht. Die Fischkäsecreme in zwei gleiche Teile teilen.

In eine Hälfte der Creme Zitronenabrieb und Saft geben und unterrühren. Für den anderen Teil Creme ungefähr die Hälfte des abgekühlten Heidelbeer-Kompotts mit einem Pürierstab pürieren, durch ein Sieb streichen und unter die Creme heben.

Für die Zitronen-Buttercreme:

Butter auf höchster Stufe in der Küchenmaschine aufschlagen und regelmäßig die Ränder abraten. Nach ca. 10 Minuten langsam die gezuckerte Kondensmilch dazugeben und immer wieder die Ränder freimachen. Zitronenabrieb und Saft zugeben und alles nochmals kurz auf höchster Stufe aufschlagen, danach auf niedrigster Stufe rühren, bis die Luftblasen aufgelöst sind.

Für die Fertigstellung:

Die ausgekühlten Zitronen-Böden jeweils in zwei gleichgroße Böden schneiden.

Den großen Heidelbeer-Mürbteig mit einer sehr dünnen Schicht Heidelbeer-Kompott bestreichen und den ersten großen Zitronen-Boden auflegen. Einen Isolierrand mit Buttercreme spritzen. Auf den Boden zuerst eine Schicht Heidelbeer-Kompott verstreichen, dann in Ringen abwechselnd eine Schicht Heidelbeer- und Zitronen-Creme aufgeben und mit einer Palette verstreichen. Auf der Zitronen-Creme vorsichtig das Zitronen-Gelee verteilen. Die Schichtung wiederholen. Anschließend eine dünne Schicht Kondensmilch-Buttercreme auftragen, um mögliche Krümel zu binden. Die Torte mit Backpapier ummanteln und kaltstellen.

Die kleine Torte auf die gleiche Weise schichten und kaltstellen.

Für die Dekoration:

Die übrige Buttercreme in drei Teile teilen. Einen kleineren Teil in grau färben, einen größeren Teil in einem kräftigen Rosa. Einen kleinen Teil schwarz einfärben.

Die Torten mit der rosafarbenen Buttercreme einstreichen und wieder kaltstellen.

Aus weißem Fondant Blüten ausstechen und mit rosa Glitzer und einer Perle verzieren. Aus weißem Fondant ein Pferd modellieren und mit Hilfe von feinen Pinseln und Lebensmittelfarbe anmalen.

Die große Torte aus dem Kühlschrank nehmen und auf eine mit Stroh gefüllte Acrylbox stellen.

Große Strohhalme nun in die große Torte stecken, um mehr Stabilität zu erhalten. Die Acryl-Fotobox auf die Torte stellen. Die kleinere Torte auf die Fotobox setzen und diese dann ebenfalls auf die untere Torte stellen.

Mit der restlichen Buttercreme Verzierungen spritzen. Die Dekoelemente auf der Torte platzieren und die fertige Torte mit Glitzer besprühen. Mit schwarzer Buttercreme Bäume und einen Schriftzug auf die Torte dressieren.