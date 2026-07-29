Rezept aus "Das große Backen": Pistazien-Himbeer-Torte "Liebesnotiz"

Hier findest du das Rezept zur Challenge "Das bin ich!" von Sandra aus "Das große Backen" Staffel 14 Folge 1 zum Nachbacken.

Zutatenliste

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Torten-Rezept von Sandra

Backzeit: 45 Minuten

Temperatur: 160 °C Ober-/Unterhitze

Backform: 2x Springform Ø 18 cm

Für den Pistazien-Boden:

Eigelb vom Eiweiß trennen. Eiweiß zusammen mit Zucker und Honig in eine Schüssel geben und mit einem Handmixer oder einer Küchenmaschine sehr steif schlagen. Während das Eiweiß steif geschlagen wird, alle trockenen Zutaten miteinander vermengen. Sobald das Eiweiß steif ist, das Eigelb dazugeben und für etwa 5 Sekunden aufschlagen. Anschließend die trockenen Zutaten hinzufügen und alles weitere 10 Sekunden aufschlagen. Danach zwei Teelöffel Teig aus der Schüssel entnehmen, mit dem Öl verrühren und zurück zum restlichen Teig geben. Nochmals 5 Sekunden aufschlagen. Den Teig auf zwei Springformen aufteilen. Bei 160 °C Ober-/Unterhitze circa 45 Minuten backen.

Für das Pistazien-Praliné:

Zucker und Wasser in eine Pfanne geben. Auf mittlerer Stufe erhitzen, bis die Masse eine bräunliche Farbe erreicht. Butter hinzufügen. Direkt die Pistazien dazugeben und alles zu einer homogenen Masse verrühren. Die Masse auf einem Backblech verteilen und vollständig auskühlen lassen. Nach dem Auskühlen alles in einen Mixer geben und so lange mixen, bis eine cremige Masse entsteht.

Kakaobutter erwärmen, flüssig zum Praliné geben und mit einem Handmixer nochmals vermengen, bis eine cremige Konsistenz entsteht.

Für das Himbeer-Curd:

Himbeeren in einen Topf geben und erwärmen. Sobald die Masse flüssig ist, durch ein Sieb streichen und die Kerne entfernen. Ein Viertel des Himbeersaftes zur Seite stellen. Den restlichen Himbeersaft zusammen mit Zucker und Zitronensaft erneut im Topf erwärmen. Den beiseitegestellten Himbeersaft mit Stärke vermischen. Die Mischung zurück in den Topf geben und bei mittlerer Hitze unter Rühren erwärmen, bis die Masse eindickt. Anschließend die Butter hinzufügen und so lange rühren, bis eine cremige Masse entsteht. Die Masse in eine Schüssel füllen, mit Klarsichtfolie abdecken und im Kühlschrank vollständig abkühlen lassen.

Ein Viertel der Masse zur Seite stellen.

Für die Himbeer-Mascarpone-Creme:

Die Sahne zusammen mit dem Mascarpone, Sahnesteif und Puderzucker steif aufschlagen. Anschließend drei Viertel der Himbeer-Curd-Masse unter die Mascarpone-Creme heben. Die restliche Himbeermasse als Himbeer-Curd verwenden.

Für den Pistazien-Crunch:

Die Pistazien in der Pfanne bei mittlerer Hitze anrösten. Anschließend in einen Mixer geben und grob zerkleinern.

Für die Kondensmilch-Buttercreme:

Zimmerwarme Butter so lange aufschlagen, bis eine weiße, fluffige Masse entsteht (ca. 10 Minuten. Anschließend die Kondensmilch dazugeben und erneut aufschlagen. Danach die Lebensmittelfarbe unter die Creme heben.

Für die Fertigstellung:

Jeden Pistazien-Boden waagerecht in drei Böden schneiden, sodass insgesamt sechs Böden entstehen; benötigt werden jedoch nur fünf. Ein Cakeboard auf einen Drehteller stellen und einen kleinen Klecks Kondensmilch-Buttercreme darauf geben, damit der erste Boden später nicht verrutscht. Den ersten Boden auf das vorbereitete Cakeboard legen. Auf den Boden eine dünne Schicht Pistazien-Praliné streichen. Anschließend am äußeren Rand einen Ring aus Kondensmilch-Buttercreme aufspritzen, damit die Füllung später nicht austritt. In die Mitte die Himbeer-Mascarpone-Creme geben und gleichmäßig verstreichen. Einen Teil des Pistazien-Crunches darauf verteilen. Den zweiten Boden vorsichtig auf die Füllung setzen und leicht andrücken. Erneut am Rand einen Isolierring aus Kondensmilch-Buttercreme anbringen. Himbeer-Mascarpone-Creme einfüllen und etwas Himbeer-Curd darauf verteilen. Den dritten Boden auflegen, dünn mit Praliné bestreichen und wieder einen Ring aus Buttercreme aufspritzen. Himbeer-Mascarpone-Creme einfüllen und mit einem weiteren Teil des Pistazien-Crunches bestreuen. Den vierten Boden daraufsetzen und erneut einen Isolierring aus Buttercreme aufspritzen. Mascarpone-Creme einfüllen und etwas Himbeer-Curd darauf verteilen. Zum Abschluss den fünften Boden als Deckel auflegen. Die Torte rundherum dünn mit Kondensmilch-Buttercreme einstreichen, um die Krümel zu binden. Anschließend Tortenfolie eng um die Torte legen und einen Tortenring darum befestigen. Die Torte für etwa 20 Minuten in den Kühlschrank stellen, damit sie stabilisiert. In der Zwischenzeit die restliche Kondensmilch-Buttercreme in einen großen Spritzbeutel füllen. Die gekühlte Torte wieder auf den Drehteller stellen und großzügig mit Kondensmilch-Buttercreme einstreichen. Die Oberfläche mit einer Teigkarte oder einem Spatel glattziehen, bis eine gleichmäßige Schicht entsteht. Anschließend die Torte für weitere etwa 40 Minuten kühlen. Währenddessen die Fondant-Dekoration vorbereiten. Die gut durchgekühlte Torte vor dem Dekorieren mit einem heißen Spatel erneut sorgfältig glattziehen, sodass keine Kanten oder Luftbläschen mehr sichtbar sind. Danach nach Wunsch mit Fondant dekorieren.

Für die Dekoration:

Mit rechteckigen Ausstechern Blätter aus dem Post-It-Fondant ausstechen. An einer Längsseite mit einem kleinen runden Ausstecher mehrere kleine Halbkreise ausstechen, sodass die typische Abreißkante eines Collegeblocks entsteht. Anschließend mit einem blauen Lebensmittelstift waagerechte Linien aufzeichnen. Am rechten Rand jeweils eine senkrechte rote Linie von oben bis unten ziehen. Die fertigen Blätter zum Aushärten beiseitelegen, damit sie später beschriftet werden können. Den gelb eingefärbten Fondant ebenfalls etwa einen Zentimeter dick ausrollen. Mit viereckigen Ausstechern Post-it-Formen ausstechen und zum Trocknen beiseitelegen. Mit einem großen Herzausstecher zwei große Herzen aus rotem Fondant ausstechen. Zusätzlich fünf kleine Herzen mithilfe einer Silikonform herstellen. Schwarzen Fondant etwa einen Zentimeter dick ausrollen. Eine Bilderrahmen-Schablone auflegen und fixieren, anschließend den Rahmen mit einem Messer ausschneiden. Den restlichen schwarzen Fondant zusätzlich in eine Bilderrahmen-Silikonform drücken, sodass ein weiterer Rahmen entsteht. Weißen Fondant etwa einen Zentimeter dick ausrollen und die passende Leinwandfläche für den Bilderrahmen ausschneiden. Diese auf der Rückseite des schwarzen Rahmens befestigen. In die Mitte des Rahmens ein großes rotes Herz kleben und links daneben die fünf kleinen Herzen anbringen. Sobald die Collegeblock-Blätter und die Post-its angehärtet sind, nach Belieben beschriften. Zum Schluss die gesamte Dekoration auf der Torte arrangieren. Zunächst einen Schattenbereich am unteren Rand der Torte anbringen. Anschließend Blätter, Post-its und Bilderrahmen harmonisch auf der Oberfläche verteilen.