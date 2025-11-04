Schlägereien, Eifersucht, Wahrheiten "Meine Eltern wollten mich nicht" Bellydah bricht bei "Das große Promi-Büßen" 2025 in Tränen aus Aktualisiert: 07:51 Uhr von Lena Maier Das große Promi-Büßen Bellydahs Runde der Schande: "St. Pauli ist da ein Kloster dagegen" Videoclip • 17:12 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Party, Prügeleien, Provokationen: So kennt man Bellydah aus "Germany Shore". Doch in Folge 3 von "Das große Promi-Büßen" fließen Tränen statt Drinks: Olivia Jones konfrontiert die selbsternannte "Bad Bitch" mit ihrer Vergangenheit und plötzlich zeigt sich hinter der aggressiven Fassade ein verletztes Herz.

"Fi**t euch. Ich will nicht!" Bellydah muss in die "Runde der Schande" In Folge 2 von "Das große Promi-Büßen" musste Diogo Sangre in die "Runde der Schande" und bekam dort ordentlich sein Fett weg:

Nach der Durchsage "Bellydah, du hast heute deine Runde der Schande", ist die Stimmung im Camp in Folge 3 erneut angespannt. Bellydah reagiert genervt: "Fi**t euch. Ich will nicht. Kann ich morgen, bitte?" Zu ihren Mitcamper:innen sagt sie: "Verurteilt mich nicht, okay?" Theresia Fischer ist neugierig: "Ich kannte sie ja vorher gar nicht, aber von Linda hab ich schon ein bisschen was gehört." Und Linda Braunberger hat ein ungutes Gefühl: "Man wird bestimmt meinen Freund sehen auch, in gewissen Ausschnitten … und ich weiß gar nicht, ob ich das alles sehen möchte."

Olivia Jones konfrontiert Bellydah mit ihrer Reality-Vergangenheit In der "Runde der Schande" wartet Olivia Jones schon: "Belly, darf ich dir zum Einstieg was beichten? Ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt. Wir haben mit dir schließlich einen internationalen Reality-Star eingekauft." Dann wird's ernst: Schlagzeilen von Prügeleien und Aggro-Auftritten flackern über den Bildschirm. Olivia schaut streng: "Ich hab das erste Mal 'Germany Shore' gekuckt. Hallelujah. Mein Sankt Pauli ist da ein Kloster dagegen." Als Szenen gezeigt werden, in denen Bellydah Mitstreiterin Hati attackiert, versucht sie sich zu rechtfertigen: "Ich war echt sauer auf sie, die ganze Zeit, zwei Wochen streiten …" Doch Olivia kontert direkt: "Das ist wirklich das Bescheuertste, was ich jemals gehört habe. Nichts rechtfertigt deinen Ausraster. Gar nichts."

"Ich will nur Liebe, okay?" Bellydah zeigt ihre verletzliche Seite Nach und nach bröckelt die taffe Fassade. Olivia spricht Belly auf ihre Eifersucht und Wutausbrüche an, bis plötzlich ein Satz alles verändert. "Ich will nur Liebe, okay?", sagt Belly leise, mit Tränen in den Augen. Dann erzählt sie von ihrer Kindheit: "Meine Großmutter hat mich adoptiert. Ich liebe sie. Sie ist die Beste." Und weiter: "Weil meine Eltern mich nicht wollten. Dann mit eins komm ich ins Kinderheim."

Niemand hat mich besucht ein halbes Jahr, nur meine Großmutter. Bellydah

Olivia reagiert bewegt: "Belly, du versteckst das alles hinter diesem ganzen Partyzirkus. Aber das macht es nicht besser. Du musst dein Herz zeigen, wenn du wirklich geliebt werden willst."

Vom Party-Girl zur Büßerin: Bellydah kämpft mit sich selbst Zurück im Camp fragen sich die Mitbewohner:innen, ob Bellydah die Lektion verstanden hat. Rafi Rachek will wissen: "Belly, wo sind deine Eltern, wenn ich fragen darf?" Belly antwortet ehrlich: "Ach, meine Mutter ist gestorben, mein Vater hab ich keinen Kontakt." Ein emotionaler Moment, der auch die anderen sichtlich berührt. Wie es mit Bellydah bei "Das große Promi-Büßen" weitergeht und ob sie anfangen wird, über ihre Vergangenheit nachzudenken, siehst du in Staffel 4 mit immer donnerstags zwei neuen Folgen auf Joyn. Alle Infos zur diesjährigen Staffel und zu den Sendeterminen liest du hier.