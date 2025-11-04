Neue Folgen auf Joyn "Das große Promi-Büßen": "Runde der Schande" wird für Diogo Sangre zur härtesten Prüfung Aktualisiert: 07:47 Uhr von Lena Maier Das große Promi-Büßen "Purer Sexismus": Bei Diogo fließen in der Runde der Schande die Tränen Videoclip • 17:13 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

In Folge 2 von "Das große Promi-Büßen" wird es richtig heftig: Diogo Sangre muss sich Olivia Jones stellen und bekommt sein Verhalten gnadenlos gespiegelt. Zwischen Schockmomenten, Tränen und unangenehmen Wahrheiten zeigt sich, dass "Büßen" hier mehr als nur ein Teil des Showtitels ist.

"Ich bin beim Promi-Büßen, weil ich ein Nacktfoto von 'ner Frau mit 'nem Maulkorb gepostet habe." Schon zu Beginn der neuen Folge von "Das große Promi-Büßen" sorgt Diogo Sangre als eine:r der Kandidat:innen von Staffel 4 für offene Münder, als er in seinem Vorstellungsvideo erklärt: "Ich bin beim Promi-Büßen, weil ich ein Nacktfoto von 'ner Frau mit 'nem Maulkorb gepostet habe." Damit ist klar: Es wird nicht leicht für den Reality-Star, der in Formaten wie "Ex on the Beach" oder "Forsthaus Rampensau" durch seine provokante Art auffiel. Doch diesmal geht’s nicht um Flirts oder Fame, sondern ums Eingemachte. "Ich bin beim Promi-Büßen auf jeden Fall nicht zum Daten da, sondern zum Büßen", sagt Diogo. Doch ob er das wirklich ernst meint, zeigt sich erst in seiner "Runde der Schande".

Olivia Jones ruft zur Abrechnung Als Olivia Jones die Worte spricht, spitzt das Camp die Ohren. Wen trifft es diesmal? Die Antwort kommt ohne Zögern: "Diogo, du bist dran." Mit gemischten Gefühlen tritt der 29-Jährige den Gang zur "Runde der Schande" an. Mit-Büßer Rafi Racheck fragt direkt: "Was hast du angestellt?" Jörg Dahlmann kommentiert trocken: "Die arme Sau. Gleich zu Beginn dranzukommen ist nämlich heftig." Und Serkan Yavuz bringt es auf den Punkt: "Diogo hat halt das Image, dass er der Womanizer ist, der Player, die Red Flag. Ich bin gespannt, was er daraus macht."

"Das ist nicht das große Promi-Bumsen, sondern das große Promi-Büßen" Olivia Jones empfängt Diogo mit einem Blick, der keine Ausreden zulässt: "Diogo, also wenn ich dich sehe, denk ich immer: wow. Echt Kunst. Man sieht, Tätowieren ist dein Ding. Aber sag mal, auf wen läuft’s denn diesmal hinaus?" Als Diogo charmant auf Vanessa und Emma verweist, setzt Olivia trocken nach: "Aber Diogo, das hier ist nicht das große Promi-Bumsen, sondern wir sind beim großen Promi-Büßen." Spätestens da wird klar: Jetzt wird’s ernst.

Du willst wissen, ob Diogo wirklich etwas gelernt hat? Folge 2 jetzt kostenlos auf Joyn streamen Ganze Folge Das große Promi-Büßen Die erste Bewährungsprobe im Büßercamp Verfügbar auf Joyn 52 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Olivia konfrontiert Diogo mit seinem Instagram-Post Olivia spricht das Thema an, das Diogo überhaupt erst ins Camp gebracht hat: den berüchtigten Instagram-Post: "Du stellst sie, also ein mutmaßliches Opfer einer sexuellen Straftat, bloß. Das ist in etwa das gleiche wie: 'Selbst schuld, wenn sie vergewaltigt wird.'" Während Olivia mit harten Zahlen zu Sexualstraftaten in Deutschland deutlich macht, wie gefährlich Victim Blaming ist, wird Diogo still. "Ja, deswegen tut es mir auch sehr leid … Ich wollte niemanden verletzen", sagt er leise und wirkt zum ersten Mal wirklich betroffen.

"Das ist purer Sexismus, mein Hase!" Doch Olivia bleibt dran und hält Diogo den Spiegel seines Reality-Ichs vor. Clips aus "Ex on the Beach", "Sommerhaus der Stars" und "Forsthaus Rampensau" zeigen seine Sprüche: "Heißes Gerät." "Das Auto hatte 'ne Hupe, Junge!" "Brauchst ja mal wieder 'ne Wartung." Olivia kommentiert trocken: "Das ist purer Sexismus, mein Hase." Diogo versucht sich zu erklären: "Ich liebe Frauen, ich liebe Sex und ich mach keine Spielchen." Doch die Luft im Raum wird spürbar dünner, als Olivia eine alte Bekannte ins Spiel bringt: Finnja Bünhove.

Diogo Sangre als Gewinner der 1. Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" Alle Folgen hier kostenlos streamen

Übrigens: Die dritte Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" startet am 13. November kostenlos auf Joyn und diese Promis sind dabei:

"Ich hab gesehen, wie mein Vater mit 'ner anderen im Auto ist …" Als es um Diogos Frauenbild geht, bricht bei ihm plötzlich etwas auf. Tränen laufen, als er von seiner Kindheit erzählt: "Ich hab gesehen, wie mein Vater mit 'ner anderen im Auto ist - und der ist dann abgehauen." Olivia reagiert empathisch: "Ich weiß, wie schlimm sich das anfühlt. Mein Vater hat meine Mutter und mich auch verlassen, als ich neun war." Dann reicht sie ihm einen Spiegel mit den Worten: "Wenn du in diesen Spiegel schaust, was siehst du da? Dich oder deinen Vater?" Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen" siehst du seit 23. Oktober immer donnerstags mit zwei neuen Folgen kostenlos auf Joyn - oder ab 30. Oktober auch auf ProSieben. Alle Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten liest du hier.