Urteil der "Das große Promi-Büßen"-Fans: War Linda zu fies zu Bellydah?

Die fünfte und sechste Folge von "Das große Promi-Büßen" auf Joyn bieten wieder jede Menge Gesprächsstoff. Wir haben euch in der Joyn-App einige Fragen zum Verhalten der Promis gestellt. Die sind immerhin eigentlich in der Show, um ihre Reality-Sünden zu büßen.

Bei "Das große Promi-Büßen" bekommen prominente Teilnehmer:innen mit turbulenter Vergangenheit die Chance, sich ihren Sünden zu stellen. Dazu geben sie jeglichen Luxus auf und ziehen in ein Camp voller Herausforderungen. Doch damit nicht genug: Olivia Jones konfrontiert die Promis mit ihren bisherigen Schandtaten. Doch der ein oder andere leistet sich in der Show gleich die nächsten Fehltritte.

Das Zuschauer-Urteil in der Joyn-App Ihr konntet in der Joyn-App über das Verhalten der Büßer:innen abstimmen. Hier sind die Ergebnisse zu den Fragen, die wir euch gestellt haben:

Hätte Vanessa Diogo auf seinen Kuschelkurs mit ihr und Emma ansprechen sollen? Nein, wäre mir zu blöd (67,37 Prozent)

Ja, das denke ich schon (32,63 Prozent) Ist Diogo im falschen Format gelandet? Eigentlich soll er im Camp für sein Fehlverhalten büßen, doch der Womanizer flirtet und kuschelt mit Emma, was das Zeug hält - zum Missfallen von Vanessa. Denn zu Beginn der Staffel hatte er mit ihr geflirtet. Sie überlegt kurz, ob sie es bei Diogo ansprechen soll, lässt es aber.

Was sagst du zu Lindas Schadenfreude gegenüber Belly wegen ihrer "Runde der Schande"? Unnötig (81,3 Prozent)

Gerechtfertigt (18,7 Prozent) Während Bellys "Runde der Schande" in Folge 3 wirft Linda mit abwertenden Kommentaren um sich: "Paar Gehirnzellen zu viel versoffen oder?"

"Ja aus der Gosse halt, ne?"

"Ja, wenn man ne Nu*te ist, dann ist das so." In Folge 6 wird Linda in ihrer "Runde der Schande" mit ihren abfälligen Kommentaren gegenüber Bellydah erneut konfrontiert.

Ist Vanessas Reaktion auf ihren Latrinendienst überzogen? Ja, so schlimm ist das doch nicht (64,29 Prozent)

Nein, finde das auch total eklig (35,71 Prozent) Vanessa ist mit dem Latrinendienst dran und muss die Toiletten leeren. Während andere Promis in den letzten Tagen Stärke gezeigt haben, scheint es für die "feine" Vanessa gar unmöglich, diese Aufgabe für die Gruppe zu erledigen.

Der Kampf um das Telefon: Unnötig oder gerechtfertigt? Unnötig (66,22%)

Gerechtfertigt (33,78%) Wenn das Deal-Telefon klingelt, kann es zwischen den Promis auch mal körperlich werden, um den Hörer als erster zu schnappen.

