Serkan Yavuz hat nicht vor, für immer im Reality-Kosmos zu bleiben. Der 31-Jährige verrät in seinem Podcast, was er noch erreichen will, bevor er sich von den Kameras verabschiedet.
Lust auf "Promi Big Brother"?
Serkan Yavuz bald bei "Promi Big Brother"?
Fans von Serkan Yavuz sollten sich auf etwas gefasst machen: Ihr Liebling plant, kürzerzutreten. In der aktuellen Episode seines Podcasts "unREAL" sprach er mit dem Youtuber Ramon Wagner offen über das mögliche Ende seiner Reality-Karriere. Doch bevor er geht, will er noch einmal groß abräumen.
"Eine Show will ich noch gewinnen, irgendwas Krasses, und dann will ich eigentlich aufhören", sagte der gebürtige Regensburger. Doch welches Format soll es sein? Der 1993 geborene Entertainer gibt zu: "Ich hab die großen alle nicht gemacht." Gemeint sind Schwergewichte wie "Promi Big Brother" oder "Promis unter Palmen".
