Moderatorin, Autorin und Podcasterin Paula Lambert konnte beim "Promibacken" in der Jubiläums-Staffel beweisen, dass Back-Talent in ihr schlummert. In Folge 3 war jetzt zwar Schluss - doch einem Kandidaten würde sie den Sieg sehr gönnen, wie sie uns im Interview verriet.

Paula Lambert war nach eigener Aussage vor ihrer Teilnahme bei "Das große Promibacken" 2026 eine totale Anfängerin, die sich maximal für Geburtstagskuchen für ihre Söhne an den Backofen gewagt hat. Nach ihrem Exit haben wir sie gefragt, ob sie inzwischen Spaß am Backen hat, was ihre Lieblings-Aufgabe war und wem sie den Sieg wünscht.

Was Paula Lambert beim Backen jetzt anders macht Noch in der Folge selbst gestand Paula Lambert, dass sie ganz froh wäre, erst einmal nicht wieder backen zu müssen. Doch auf die Nachfrage, ob sie seit ihrer Teilnahme beim "Promibacken" privat nochmal gebacken habe, verrät sie stolz: "Ja, und wie! Ich bin besser geworden, behaupte ich." Außerdem hat sie eine Sache beim Backen gelernt, denn sie ergänzt: "Und ich halte mich jetzt wirklich an die Rezepte." Vielleicht zeigt sie hin und wieder ja mal ein privates Back-Ergebnis auf ihrem Instagram-Kanal.

Das hat Paula Lambert beim Promibacken am besten gefallen Wir wollten von der 51-Jährigen natürlich auch wissen, welche Aufgabe ihr am besten gefallen hat. Hier verriet sie, dass sie die technischen Prüfungen am gerechtesten fand. Hier müssen alle Kandidat:innen dasselbe kreieren. Paula hätte sich das für alle Prüfungs-Aufgaben gewünscht.

Am liebsten wäre mir gewesen, niemand hätte ein Coaching bekommen und alle hätten immer die gleichen Dinge backen müssen. Paula Lambert

Paula ergänzt: "Das wäre lustig geworden." Der Expertin für Beziehungs-Themen gefiel besonders, dass sie mit den anderen Kandidat:innen zusammen backen durfte - im Gegensatz zu ihrem beruflichen Alltag, wo sie ihr Team nur über die Ferne sieht: "Vor allem aber war es schön, jeden Tag einen gleichen Rhythmus zu haben. Mein ganzes Team arbeitet remote, es war schön, Kolleginnen um sich zu haben!"

"Die besten Cremes im Schnitt": Paula Lambert wünscht ihm den Sieg bei "Das große Promibacken" 2026 Auf die Frage, wem sie jetzt für die restlichen fünf Folgen die Daumen drückt, antwortete Paula sehr kollegial: "Eigentlich wünsche ich allen den Sieg". Doch ergänzend verrät sie uns: "[A]ber die besten Cremes hatte im Schnitt Alexander Mazza, muss ich sagen." Wir sind gespannt, ob Paula Lambert mit ihrer Einschätzung am Ende richtig liegt und tatsächlich der sympathische Moderator am Ende den goldenen Cupcake bekommt. Bis dahin heißt es: Geduld haben und weiterschauen: Immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 oder im Livestream auf Joyn.