"Let's Dance"-Juror im Neoprenanzug
Der mit dem Kürbis tanzt: So hast du Joachim Llambi noch nie gesehen
Veröffentlicht:von Emilia Töpper
Man kennt ihn sonst nur schick aufgebrezelt neben Motsi Mabuse und Jorge Gonzáles bei "Let’s Dance". Bei "Die Unschlagbaren" wird eine ganz neue Seite bei dem Star heraus gekitzelt.
Der knallharte Juror
Normalerweise ist er der knallharte Juror von "Let’s Dance". Dort ist er vor allem für seine harte Kritik geachtet und gefürchtet. Selten nimmt er ein Blatt vor den Mund. Streng und mit klaren Worten sorgen seine Worte häufig für Diskussionen. Da er selbst Profitänzer war, erkennt er Fehler sofort und scheut sich auch nicht sie zu kritisieren.
Kürbisrennen auf dem Achensee
Neoprenanzug statt Smoking
Jetzt muss er bei "Die Unschlagbaren" in den Kürbis steigen. In dem Format kämpfen sechs Promis gegen sechs Nicht-Promis in mehreren Challenges rund um die Welt.
In genau so einer Challenge findet sich auch Promi Joachim Llambi wieder, als er in einem ausgehölten Kürbis gegen den "Normalo" Kim Gehrmann anpaddeln muss. Als wäre das nicht schon schwer genug müssen beide vor Ort aus den riesigen Kürbissen See-taugliche Kanus zaubern.
Damit der Alabaster-Körper eines Joachim Llambi im selbst geschnitzten Kanu nicht zu kalt wird, sieht man ihn völlig ungewohnt in einem Neoprenanzug. Was Llambi wie folgt kommentiert:
Also bei ProSieben, die sind schon ein bisschen durch.
Neugierig wer das Kürbisrennen gewonnen hat?
