Schlager-Star Anna-Carina Woitschack ist "lost" Wer ist raus bei "Das große Promibacken" 2026? Paula Lambert scheidet aus - und scheint erleichert zu sein Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Pia In der Smitten Das große Promibacken Nach Party-Stimmung und Song-Raterei: Wer ist raus in Folge 3? Videoclip • 02:34 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Comedian Thomas Hermanns musste letzte Woche als zweiter Teilnehmer den Wettbewerb verlassen. Im Wettstreit um den goldenen Cupcake und das Preisgeld für einen guten Zweck verbleiben nur noch acht ehrgeizige Kandidat:innen - und ein stolzer Bäcker übernimmt die rote Schürze.

Der Ausnahme-Artist ist in seinem neuen Element René Casselly ist "voll im Flow" und will sich endlich die rote Schürze schnappen. Das sagt der Akrobat allerdings jedes Mal. Autorin Paula Lambert freut sich dagegen einfach darüber, dass sie es geschafft hat, das Mehl aufs Gramm genau abzuwiegen. Die eigenen Ansprüche – und das Selbstbewusstsein – sind hier scheinbar sehr verschieden. In Aufgabe 1 ist direkt die kreative Ader der Kandidat:innen gefragt. Das Thema "Focaccia-Bilder" sollte ihnen liegen, denn Künstler:innen sind hier ja irgendwie alle. TV-Moderator Alexander Mazza backt ein Werk mit dem Titel "Unter dem Meer". Dazu gibt es einen Auberginen-Dip mit "Bumms", wie es der Münchner Familienvater beschreibt. Schauspielerin Rebecca Immanuel bleibt lieber an Land und zaubert aus Gemüsestreifen eine "Sommerwiese". In diese Richtung geht es auch bei Maximilian Arland. Der Schlagerstar malt die Sonnenblumen von van Gogh auf seine Foccaccia, die allerding später niemand erkennen kann.

TV-Moderatorin Arabella Kiesbauer kommt mit viel Gelassenheit weiter Arabella Kiesbauer kommt schon bei der ersten Aufgabe wieder in ihr sympathisches Wurschtigkeitsgefühl: "Entweder schmeckt das Ding oder nicht. Ist mir jetzt auch egal!" Richtig so, zu viel Ehrgeiz hat hier auch noch keinen weitergebracht. Am Ende findet die Jury ihre Focaccia zwar recht flach und den Dip zu knoblauchlastig, aber unterm Strich ist es ausreichend und ein gutes Pferd springt ja bekanntlich nicht höher als es muss. Rebecca Immanuel springt offenbar gerne ein paar Extra-Zentimeter und dreht liebevoll Karottenröschen für die Deko, während Alexander Mazza beim Countdown noch damit beschäftigt ist, seine Focaccia vom Backblech zu spachteln. Heißt es hier schon: Bye-bye, rote Schürze? Am Ende fehlen Mazzas Focaccia nur kleine Details, wie etwas mehr Würze. Top-Bewertungen gibt es für Rebecca Immanuel und René Casselly. Paula Lamberts Focaccia erinnert die Jury leider an Fladenbrot.

Schlager-Star Anna-Carina Woitschack ist "lost" Aber nicht unterkriegen lassen, frohen Mutes weiter mit der zweiten Aufgabe, der technischen Prüfung. Die verlangt diese Woche Höchstleitung in 100 Minuten! Nach einem Rezept von Christian Hümbs werden von den Promibäcker:innen Cheesecake-Törtchen mit Florentiner-Dekor gefordert – dazu noch Fruchtfüllung und -spiegel. Maximilian Arland fasst scherzhaft zusammen, was gerade vielleicht alle denken: "Die stellen uns hier ein Bein nach dem anderen." Das Streusel-Kneten gefällt ihm dann aber überraschend gut. "Ein schöner Handjob", grinst der Entertainer verschmitzt. Dann gibt es kurz Chaos und Rauchentwicklung bei Thomas Helmer. Der Kapitalfehler der heutigen technischen Prüfung droht: Die Florentinermasse verbrennt. Den Ex-Kicker bringt so schnell nichts aus der Ruhe, auch wenn am Ende ein zerbrochener Florentiner und zu viel Backfarbe beanstandet werden. Den letzten Platz in der Jury-Wertung teilt er sich mit Anna-Carina Woitschack. "Ich war noch nie so lost!", beschrieb die Schlagersängerin noch kurz zuvor ihre Gemütslage. Arabella Kiesbauer räumt 19 Punkte und damit den ersten Platz ab und kann ihre Glanzleistung selbst kaum fassen. "Bist du deppert?!", fragt sich die TV-Moderatorin ungläubig.

Die Promibäcker:innen verraten ihre Lieblingslieder Es folgt die Mammut-Aufgabe von Woche 3. Beim "Süßen Solo" sollen die Promibäcker:innen ihren Lieblingssong in einer 3D- oder Motiv-Torte darstellen. Bei Geschmack und Technik gibt die Jury keinerlei Vorgaben. Gast-Star Ross Antony überrrascht die Promibäcker:innen mit seinem Hit "Sugar – Sugar" in Stimmung und die Anspannung ist im Nu weggetanzt. Jetzt heißt es vier Stunden Vollgas geben. Arabella Kiesbauer singt "Rock Me Amadeus" von Falco und drapiert passend dazu einen Fondant-Mozart auf ihre Torte. Alexander Mazza reist noch ein paar Jahre weiter zurück in die Musikvergangenheit und zaubert den Song "Summer of 69" in Form eines Sonnenuntergangs und eines Peace-Zeichens auf seine Holunder-Creme-Torte. Sowohl die äußeren – "Sehr gelungener Einstrich!" – als auch die inneren Werte seiner Torte – "Unfassbar geile Böden!" – wissen die Patisserie-Experten Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs sehr zu schätzen! Auch Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack kann die Jury mit ihren "99 Luftballons" überzeugen. Punktemäßig zieht in dieser Woche nur Rebecca Immanuel mit "Stairway to Heaven" an ihren TV-Kolleg:innen vorbei. Die Jury überschlägt sich vor Lob: "Die Torte ist grandios! Ich wüsste nicht, was man noch besser machen könnte!" Mit 54,5 Punkten wird die Torte tatsächlich ihre Treppe in den Back-Himmel und macht die Schauspielerin zur neuen Trägerin der roten Schürze!