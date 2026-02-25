Musikalische Überraschung: Ein ehemaliger Champion kehrt zurück und bringt die Backstube zum Tanzen. In Folge 3 von "Das große Promibacken" taucht Ross Antony auf und fordert die Star-Bäcker:innen mit einer besonderen Aufgabe heraus.

Dieser Artikel verrät dir Details aus Folge 3 von "Das große Promibacken", die heute (25.02.2026) um 20:15 Uhr in SAT.1 ausgestrahlt wird. Es gibt sie aber bereits jetzt eine Woche vorab auf Joyn zum Streamen.

Aufgabe "Süßes Solo": Ross Antony stellt die Back-Challenge vor

Acht Promis, vier Stunden Zeit und eine völlig neue Herausforderung: In Folge 3 von "Das große Promibacken" wird es laut und bunt. Ein Special Guest sorgt für die perfekte musikalische Untermalung. Ross Antony, der ehemalige Gewinner der Show, überrascht alle mit seinem Auftritt im Promibacken-Zelt. Der Sänger und Entertainer, der bereits zwei mal dabei war, schlüpft diesmal in eine besondere Rolle und startet die Challenge persönlich mit den legendären Worten: "Auf die Plätzchen, fertig, backt!"

