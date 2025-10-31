"Falco 3" wird 40 Jahre alt

Das dritte Album des 1998 verstorbenen Falco machte den Österreicher endgültig zum Popstar. Am 11. September 1985 veröffentlicht, enthielt es Hits wie "Rock Me Amadeus", "Jeanny" oder "Vienna Calling". Zum 40. Jubiläum in diesem Jahr erscheinen diverse, neu remasterte Versionen mit viel Bonusmaterial.

1998 war sich die Welt noch nicht so ganz sicher, ob Falco ein ganz Großer werden würde. Zwar wusste man um sein Charisma, seine oft ironisch überhöhte Arroganz, seine starken Texte und seine Stimme, aber sein zweites Album "Junge Roemer" hatte längst nicht den erhofften Erfolg und galt vielen als zu sperrig. Falcos künstlerische Antwort darauf? Er drehte für den Nachfolger "Falco 3" alles auf POP.

Die Rechnung ging auf: Schon der Opener "Rock Me Amadeus", der vorab als Single ausgekoppelt wurde, ging in seiner Heimat auf die 1 und schlug auch im Ausland Wellen. Als Falcos Label den Song über das "Rock-Idol" Wolfgang Amadeus Mozart im Jahr darauf in UK und den USA veröffentlichte, krachte es aus dem Stand auf Platz 1 der Charts. Auch die abgründige Single "Jeanny" war ein Nummer-1-Hit in Deutschland, Österreich und der Schweiz, obwohl oder gerade, weil Text und Video für einen Skandal sorgten und eine Diskussion über etwaige Gewaltverherrlichung lostraten.

Falcos damaliger Manager Horst Bork erinnerte sich kürzlich in einem Interview mit dem SWR an diese Zeit. Er sagte, viele hätten den Text einfach nicht richtig gelesen und haltlose Rückschlüsse gezogen – zum Beispiel, dass das lyrische Ich Jeanny vergewaltigt oder gar umgebracht hätte. "Da kamen ja dubiose Vorwürfe von Dieter Thomas Heck, von Thomas Gottschalk. Jeder hat sich ausgekotzt, wie schlimm das sei. Ich kann nur jedem empfehlen, den Text mal in Ruhe zu lesen oder zu hören. Es war halt ein Riesenspektakel. Das größte Geschenk, das uns die Medien gemacht haben, war, dass einige Radiosender den Song nicht gespielt haben."

Das Album ist und war aber auch ohne den Aufreger stark genug: "Macho, Macho", "Vienna Calling" und natürlich "America" sind ebenfalls ikonische Songs, die den Test der Zeit lange bestanden haben. Außerdem hätte es den Austropop-Hype der letzten Jahre um Bands wie Wanda oder Musiker wie Bibiza ohne Falco und dieses Album so nicht geben können.

Zum 40. Jubiläum von "Falco 3" gibt es jetzt noch einmal eine neu gemasterte und ergänzte Version, die es auf insgesamt 3 CDs bringt und um zahlreiche Bonusinhalte wie Original 12“ Mixes, 7“ Versionen, Live-Tracks, Demo Version und Rough Versions ergänzt wurde.