Doppelt besetzt Bemerkt? Langjähriger "Bergdoktor"-Darsteller hatte eine Gastrolle Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Caro Pflüger (Barbara Lanz) fühlt sich von ihrem Vater Rolf Pflüger (Wolfram Berger) nicht ernst genommen. Bild: ZDF und Erika Hauri

Wolfram Berger prägte als Rolf Pflüger über mehrere Staffeln zentrale Handlungsstränge von "Der Bergdoktor". Nur wenigen dürfte aufgefallen sein, dass der Schauspieler schon einmal in der Serie zu sehen war.

Ein Gastspiel mit Folgen In der 8. Staffel 2015 wirkte Wolfram Berger bereits in der Episode "Enttäuschte Erwartungen" mit. Im Mittelpunkt der Handlung standen Konflikte innerhalb der Familie Wiesgott. In diesem Zusammenhang übernahm Berger die Episodenrolle des Karl Riedel, eines Mitarbeiters von Johanna Wiesgott. Erst ab der 16. Staffel 2022 gehörte er als bodenständiger Landhändler Rolf Pflüger fest zum Hauptcast. In langlebigen Serien wie "Der Bergdoktor" können Mehrfachrollen immer wieder vorkommen. Auch Hilde Dalik, aktuell in der Rolle der Karin Bachmeier als Ehefrau von Martin Gruber (Hans Sigl), ist bereits aus einem anderen Kontext bekannt.

Rückkehr als Rolf Pflüger Mit Rolf Pflüger spielte Wolfram Berger in "Der Bergdoktor" eine Figur, die das Familiengefüge in eine neue Richtung lenkte. Als Vater von Caro Pflüger (Barbara Lanz) und Großvater von Lilli Gruber (Ronja Forcher) war Pflüger eng in die tragenden Geschichten eingebunden. Zugleich stellte er einen Bezug zu Sonja Gruber (Heike Trinker), Lillis verstorbener Mutter, her. Bis sich die Familien annähern konnten, kam es wiederholt zu Spannungen, Streitigkeiten und emotionalen Auseinandersetzungen. Zeitweise stand sogar die Zukunft der "Gruber-Milch" auf dem Spiel. Dabei entwickelte Rolf Pflüger eine besonders enge Beziehung zu seiner Enkelin Lilli, die zunehmend Verantwortung im Landhandel übernahm. So erwog er, nicht seiner Tochter Caro, sondern Lilli mit der Leitung des Betriebes zu betrauen.