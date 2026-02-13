Das erwartet dich in der neuen Folge Ist "Bergdoktor"-Tochter Lilli schuld an einem folgenschweren Unfall? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Lilli Gruber (Ronja Forcher) muss ihrem Vater, "Bergdoktor" Martin Gruber (Hans Sigl), in der neuen Folge "Am Anschlag" ein Geständnis machen. Bild: ZDF/Sabine Finger Fotografie

Lilli Gruber gibt alles für den Landhandel. Geht die "Bergdoktor"-Tochter diesmal zu weit? Denn nach einer ihrer Anweisungen landet ein Mitarbeiter im Krankenhaus. Dr. Martin Gruber ist gefordert, kämpft aber noch in einem weiteren Fall mit einem Sturkopf, der sich und andere in Gefahr bringt.

Es scheint zu laufen im Landhandel Pflüger. Vor allem Lilli Gruber (Ronja Forcher) und ihre Tante Caro Pflüger (Barbara Lanz) erweisen sich mehr und mehr als gutes Team. Lilli ist noch immer mit Leib und Seele bei der Sache und erwartet das auch von anderen. Deshalb drängt sie auch ihren Mitarbeiter Xaver Hofinger (David Ali Rashed) zu einer Dienstfahrt. Die allerdings führt ins Unglück - und Xaver landet im Koma im Krankenhaus. Lilli macht sich schwere Vorwürfe und gesteht auch ihrem Vater Martin Gruber (Hans Sigl), wie es zum Unfall kam. Gleichzeitig bittet sie den "Bergdoktor", die Zusammenhänge niemandem zu erzählen. Der "Bergdoktor" landet im moralischen Zwiespalt - und das gleich in doppelter Hinsicht. Denn auch nach einem dramatischen Bergretter-Einsatz ist er im Dilemma zwischen ärztlicher Pflicht und Freundschaft.

Ronja Forcher ordnet Lillis inneren Kampf bezüglich des Unfalls ein In einem Interview mit dem "Bunte"-Magazin erklärt Schauspielerin Ronja Forcher, der Unfall sei das "große Finale eines unfassbaren Stressbergs", der sich seit Wochen aufgebaut hatte. Lilli ist entschlossen zu zeigen, dass sie die Aufgabe meistern kann. Sie will beweisen, dass sie stark genug ist, um das Unternehmen zu leiten. Sie arbeitet bis spät in die Nacht, vernachlässigt David und stößt an ihre Grenzen. Als alles zu viel wird, kommt es zum Eklat. Die junge Schauspielerin erzählt: "Als Lilli der Kragen platzt, bekommt Xaver etwas ab, das er gar nicht verdient hat." Nach dem Unfall wird klar, wie sehr Lilli innerlich kämpft. Sie macht sich große Sorgen um Xaver und weiß, dass sie eine Mitschuld trägt. "Lilli ist ja kein kaltherziges Monster, sie ist sehr mitfühlend und weiß, dass sie diesen jungen Menschen gerade in Gefahr gebracht hat", beschreibt Ronja ihre Rolle. Gleichzeitig hat die Tochter von Martin Gruber große Angst vor den Folgen. Sie fürchtet, den Landhandel und die Grubermilch zu verlieren. Noch schlimmer wäre es für sie, ihren verstorbenen Großvater zu enttäuschen oder ihrer Tante recht geben zu müssen. Aus Angst zieht sie sich immer weiter zurück. "Lilli sperrt alle aus, sie will sich keinen Ratschlag mehr anhören." Sogar David lässt sie nicht mehr an sich heran. Für Ronja ist die Lage eindeutig:

Lilli weiß weder, wie es vorwärts noch, wie es rückwärts geht. Das ist einfach nur Verzweiflung. Ronja Forcher