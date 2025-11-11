Neue Sendung Exklusiver Cast und spannender Twist: Darum ist "Die Abrechnung" für Reality-Fans ein Muss! Aktualisiert: Vor 44 Minuten von Anna-Maria Hock Wie gut ist "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" wirklich? Bild: Joyn / Christoph Köstlin

Mit "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" ist Anfang November eine neue Reality Show auf ProSieben und Joyn gestartet. BTS-Redakteurin und Reality-Expertin Anna-Maria hat die neue Sendung ganz genau unter die Lupe genommen. Was kann das neue Format?

Reality-Show sind ein Muss Egal ob "Temptation Island", "Das große Promi-Büßen", "Das Sommerhaus der Stars" oder "Forsthaus Rampensau Germany" - Reality-Sendungen gehören seit Jahren fest zu meinem Alltag. Woche für Woche freue ich mich auf neues Drama, Streitigkeiten, Gossip und TV-Romanzen. Nach stressigen Tagen kann ich bei einem entspannten Reality-Abend auf der Couch einfach perfekt abschalten. Als ich vor wenigen Wochen zum ersten Mal von der neuen ProSieben- und Joyn-Sendung "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" Wind bekam, war ich zunächst skeptisch. Der Reality-Herbst ist aktuell bereits in vollem Gange und es gibt viel zu gucken. Ob da ein neues Format mithalten kann?

Was erwarte ich von "Die Abrechnung?" Ich habe den Selbstversuch gewagt und mir die ersten beiden Folgen von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" angesehen. Meine Erwartungen waren zuvor ziemlich hoch, immerhin spricht allein der Cast für sich. ProSieben und Joyn haben es mal wieder geschafft, die Crème de la Crème der Reality-Branche zu casten. Auch das Konzept der Sendung klang für mich vielversprechend: Acht zerstrittene Promi-Duos müssen als Team zusammenhalten und sich gegen ihre Konkurrenz beweisen. Ob das wohl klappt?

Zombies, zerstrittene Promis und wilde Spiele Als ich mir die ersten Minuten der ersten Episode angesehen habe, war ich sofort begeistert. Bereits der Vorspann macht Lust auf mehr und verspricht: Drama, Drama und noch mehr Drama! Das trifft natürlich genau meinen Geschmack. Als kurz darauf zum ersten Mal der Dome eingeblendet wurde, war ich kurzzeitig zugegebenermaßen aber etwas verwirrt: Warum sind so viele Zombies im Dome? Was ist ihre Aufgabe? Doch als dann die ersten Promi-Duos aufeinandertreffen, war meine Vorfreude sofort wieder geweckt. Egal ob Ronald Schill und Sara Kulka, Sam Dylan und Kate Merlan oder Eva Benetatou und Lisha Savage - jedes Aufeinandertreffen für sich ist in meinen Augen pures Reality-Gold. Auch danach geht es munter weiter: die ersten Spiele, der Bezug der Villa, das Aufeinandertreffen der verschiedenen Promi-Duos, die ersten Lästereien. Immer wieder muss ich schmunzeln. Ob auch dich "Die Abrechnung - der Promi-Showdown" überzeugen kann? Nachfolgend findest du fünf Gründe, warum dir das Reality-Format garantiert gefällt.

Deshalb werden Reality-Fans "Die Abrechnung" lieben

1. Explosiver Cast Der Cast von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdon" ist in meinen Augen eine 10 von 10! Hier wurden weder Kosten noch Mühen gescheut, um spannende Persönlichkeiten zu casten. Was mir besonders gut gefällt: Ich habe mich schon oft gefragt, wie es zwischen zerstrittenen Promis nach einem Format weitergeht. In "Die Abrechnung" wird genau diese Frage beantwortet. Wer alles dabei ist, siehst du hier im Überblick: Daniela Büchner und Patricia Blanco

Sam Dylan und Kate Merlan

Lisha Savage und Eva Benetatou

Sara Kulka und Ronald Schill

Julian F.M. Stoeckl und Maurice Dziwak

Umut Tekin und Stefan Kleiser

Verena Kerth und Giulia Siegel

Chiara und Anna

2. Spannender Twist Die Stars wissen vorab nicht, mit wem sie in der Sendung ein Team bilden werden. Erst beim Einzug erfahren sie, dass ihr Rivale gleichzeitig ihr Team-Partner ist. Da ist der Ärger bei manchen natürlich vorprogrammiert. Die Gesichter der Promis, als sie erfahren, mit wem sie ein Team bilden müssen, sind wirklich Gold wert!

3. Drama, Drama und noch mehr Drama Dass die Duos aus jeweils zwei Rival:innen gebildet werden, ist für die Zuschauer:innen besonders amüsant. Hitzige Diskussionen, Streitigkeiten und dramatische Szenen sind vorprogrammiert - und das über die ganze Staffel hinweg.

4. Coole Spiele Bei Reality-Sendungen wie "Das Sommerhaus der Stars" müssen sich die Kandidat:innen Jahr für Jahr den gleichen Challenges stellen. Bei "Die Abrechnung" erwarten die Zuschauer:innen ganz neue Spiele, die man so noch nirgends gesehen hat. Ich bin normalerweise kein Spiele-Fan bei Reality Shows, bei "Die Abrechnung" machen die Challenges aber sogar bei mir Lust auf mehr.