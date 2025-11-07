Neue Folgen
"Die Bergretter" Staffel 17: Victoria Ngotsé gibt erste Details zum Staffelverlauf bekannt
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Ab 30. Oktober sind "Die Bergretter" wieder im Einsatz. Schauspielerin Viktoria Ngotsé, die inzwischen seit 2023 die Hauptkommissarin Alexandra Winkler verkörpert, kündigt eine Staffel voller Erlebnisse an. Zum Auftakt wird ihre Figur mit einem brisanten Fall konfrontiert.
Die neue Staffel von "Die Bergretter" ab 30. Oktober immer donnerstags im ZDF und kostenlos auf Joyn
Jede einzelne Episode ist "mit Abenteuern vollgepackt"
Im Interview mit dem Nachrichten-Magazin "RUHR24" verrät Schauspielerin Viktoria Ngotsé, worauf sich die Fans freuen dürfen: "Die neue Staffel ist natürlich wieder mit Abenteuern vollgepackt." Ihr Charakter dürfe zum Staffelstart "in einem spannenden Fall ermitteln." Ngotsé erklärte, dass sie bereits beim Lesen des Drehbuchs ordentlich mitgefiebert habe.
Über den Instagram-Kanal @diebergretter_offiziell teasern die 36-Jährige und Kollege Sebastian Strobl ebenfalls Staffel 17 an:
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
In der 16. Staffel hat sich Alexandra von Markus Kofler (Sebastian Ströbel) getrennt. Die Karrierefrau stürzte sich daraufhin voll in ihre Arbeit, um sich dem Schmerz nicht stellen zu müssen. "Schauen wir mal, ob sie das wirklich so gut verdrängen kann oder ob es sie vielleicht nicht doch hier und da wieder einholt", sagte Ngotsé.
Das könnte dich auch interessieren:
Was hält die Zukunft für Nina in "Die Bergretter" bereit?
"Bergretter"-Star Sebastian Ströbel privat: Dieses wichtige Thema liegt ihm sehr am Herzen
Du bist verrückt nach Soaps?
Das könnte dich auch interessieren
"Dr. Ben Ahlbeck" privat
"In aller Freundschaft"-Star Philipp Danne: So wirkt sich die Vaterschaft auf ihn aus
Schauspieler-Wechsel
Weitere Umbesetzung bei "Die Bergretter": Auch Leon bekommt ein neues Gesicht in der ZDF-Serie
Nach 25 Jahren
"Tatort"-Comeback: Jutta Speidel an der Seite eines neuen Duos
Hinter den Kulissen
Hans Sigl und Heiko Ruprecht: Wie nah sind sich die "Bergdoktor"-Stars?
Entertainerin ringt mit Entscheidung
Charlotte Würdig hat "panische Angst" vor dieser Beauty-OP
News aus Lüneburg
Frischer Wind bei "Rote Rosen": Neuer Look und Sound - das sagen die Fans!
Drama & große Gefühle
Fast 30 Jahre "In aller Freundschaft": Diese Stars sind die Lieblinge
Zeug:innen gesucht!
Erste Festnahme im Fall Fabian - Frau steht unter Mordverdacht
Aufgedeckt!
"Sturm der Liebe": Alle wichtigen Drehorte der ARD-Telenovela