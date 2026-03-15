"Eigentlich macht sie's öfter"
"Giovanni Zarrella Show": Maite Kelly kontert Giovanni Zarrellas schlüpfrigen Versprecher
Veröffentlicht:von Julia W.
Große Gefühle und internationale Stars: In der "Giovanni Zarrella Show" wurde am Samstagabend gefeiert und geflirtet. Ein kleiner Versprecher Zarrellas zog jedoch einen zweideutigen Schlagabtausch nach sich.
Die "Giovanni Zarrella Show" in Offenburg stand am Samstagabend ganz im Zeichen großer Gefühle. Unter dem Motto "Ein Abend für die Liebe" lud Giovanni Zarrella zu seiner großen Samstagabendshow ins ZDF - eingeblendete Liebesbotschaften und Kiss-Cam inklusive.
Dafür versammelte Giovanni Zarrella wieder eine ganze Reihe prominenter Gäste auf der Bühne: Thomas Anders brachte die Hits von Modern Talking mit, Sarah Connor feierte ihre Zarrella-Show-Premiere, während Andreas Gabalier eine ruhige Ballade und Beziehungstipps zum Besten gab. Auch Jeanette Biedermann, Johannes Oerding, Wincent Weiss, Beatrice Egli, Andy Borg, Chris de Burgh und der Graf von Unheilig kamen an diesem Abend auf die Bühne, ebenso wie Horst Schlämmer alias Hape Kerkeling, der den Titelsong seines neuen Films "Horst Schlämmer sucht das Glück" präsentierte.
"Eigentlich macht sie's öfter ..."
Alles ganz im Zeichen großer Gefühle - doch als er Maite Kelly ankündigt, sorgte Moderator Zarrella mit einem unfreiwilligen Versprecher für zweideutiges Schmunzeln. "Eigentlich macht sie's öfter", sagt er – und muss dabei selbst lachen. Thomas Anders hakte nach: "Was meinst du?", doch der Moderator ging darauf nicht weiter ein und sprach stattdessen von einer "Frau der großen Gefühle", die regelmäßig in seiner Show zu Gast sei.
Maite Kelly selbst spielt später erneut auf die schlüpfrige Anspielung an. In ihrem Song "Der Morgen danach" singt sie offen über Leidenschaft und Liebe. Im anschließenden Gespräch sagte sie augenzwinkernd: "Um euch [Männern] den Druck zu nehmen: Wir Frauen sind auch froh, wenn wir einmal in den Himmel kommen", und setzte noch einen drauf: "Ich komme heute ja dreimal." Bitte, was?! Doch nach kurzer Pause folgte die Auflösung: "Auf die Bühne."
Playback-Patzer bei Chris Norman
Auch ein internationaler Gast sorgt für kleinere Irritationen. Chris Norman, der zunächst seine neue Single "Lifelines" präsentierte, gab später seinen Klassiker "Lay Back in the Arms of Someone" zum Besten. Ausgerechnet bei seinem Welthit stand der 75-Jährige jedoch nicht direkt vor dem Mikrofon und sang daran vorbei, während das Playback weiterlief.
Ein kleiner Patzer, den Norman schnell korrigierte. Doch dass bei der "Giovanni Zarrella Show" weder live gesungen noch die Sendung live übertragen wird, kam nicht bei allen Zuschauer:innen vor den Bildschirmen gut an.
In den sozialen Netzwerken melden sich schon zu Beginn der Ausstrahlung kritische Stimmen zu Wort. "Wie bitte? Die Giovanni Zarrella Show ist nicht live? Armselig", schrieb ein Nutzer auf X. Ein anderer kommentierte: "Die Giovanni Zarrella Show war auch schon mal besser."
Dem Erfolg von Giovanni Zarrella dürfte die Kritik jedoch keinen Abbruch tun: 2026 wird er noch fünf weitere große Shows im ZDF moderieren - und damit erstmals mehr als sein ARD-Konkurrent Florian Silbereisen.
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