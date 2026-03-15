"Eigentlich macht sie's öfter" "Giovanni Zarrella Show": Maite Kelly kontert Giovanni Zarrellas schlüpfrigen Versprecher Veröffentlicht: Vor 34 Minuten von Julia W. Maite Kelly ist in der "Giovanni Zarrella Show" ein häufig gesehener Gast. Bild: ZDF / Sascha Baumann

Große Gefühle und internationale Stars: In der "Giovanni Zarrella Show" wurde am Samstagabend gefeiert und geflirtet. Ein kleiner Versprecher Zarrellas zog jedoch einen zweideutigen Schlagabtausch nach sich.

"Eigentlich macht sie's öfter ..." Alles ganz im Zeichen großer Gefühle - doch als er Maite Kelly ankündigt, sorgte Moderator Zarrella mit einem unfreiwilligen Versprecher für zweideutiges Schmunzeln. "Eigentlich macht sie's öfter", sagt er – und muss dabei selbst lachen. Thomas Anders hakte nach: "Was meinst du?", doch der Moderator ging darauf nicht weiter ein und sprach stattdessen von einer "Frau der großen Gefühle", die regelmäßig in seiner Show zu Gast sei. Maite Kelly selbst spielt später erneut auf die schlüpfrige Anspielung an. In ihrem Song "Der Morgen danach" singt sie offen über Leidenschaft und Liebe. Im anschließenden Gespräch sagte sie augenzwinkernd: "Um euch [Männern] den Druck zu nehmen: Wir Frauen sind auch froh, wenn wir einmal in den Himmel kommen", und setzte noch einen drauf: "Ich komme heute ja dreimal." Bitte, was?! Doch nach kurzer Pause folgte die Auflösung: "Auf die Bühne."