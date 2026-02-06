Schmerzhafte Vergangenheit "Die Landarztpraxis": Simon lüftet sein tragisches Geheimnis - Wochen-Vorschau ab 9. Februar Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Aenna Schneider Simon (Ben Braun, l.) erzählt Vicki (Julianne Fisch, r.) endlich seine Geschichte. Bild: Joyn

Simons Ex-Frau taucht überraschend in Wiesenkirchen auf und bringt ihn völlig durcheinander. Da ihm Vicki inzwischen ans Herz gewachsen ist, beschließt er endlich, ihr von seiner dramatischen Vergangenheit zu erzählen. Ab 9. Februar erfährst du bei "Die Landarztpraxis" in SAT.1 und auf Joyn, was genau passiert.

Alle Folgen von "Die Landarztpraxis" sind auf Joyn verfügbar "Die Landarztpraxis" jetzt streamen

Simon (Ben Braun) erhält überraschend Besuch von seiner Ex-Frau, wodurch alte Wunden wieder aufgerissen werden. Zunächst ist Vicki (Juliane Fisch) überfordert, doch die Ankunft von Frau Hilgers eröffnet ihr neue Einsichten. Simon zeigt sich daraufhin endlich verletzlich und spricht offen über seine Vergangenheit. Isa (Diane Willems) und Lukas (Michael Raphael Klein) haben die Vermutung, dass Lara (Paulina Ferrari) ihr Baby doch behalten will. Um Lara mehr Halt zu geben, raten die beiden ihr, den Eltern noch einmal die Chance zu geben, für sie und das Baby einzustehen. Das Wiedersehen mit ihrer Mutter fällt zwar alles andere als herzlich aus, bringt Lara aber überraschend einen Schritt weiter - und näher an eine Entscheidung. Auch Georgs (Christian Hoening) Kinder hoffen auf einen Sinneswandel ihres Vaters, denn seine Vergesslichkeit bereitet ihnen weiterhin große Sorgen. Auch Georg selbst wird zunehmend frustrierter über seinen Zustand und lässt seinem Ärger in einem hitzigen Gespräch mit Fabian (Oliver Franck) freien Lauf. Wird der Wiesenkirchener einsehen, dass er krank sein könnte und sich auf Demenz testen lassen? Währenddessen versucht Resi (Marion Mathoi), sich von der "Alten Post" fernzuhalten, doch Annemarie (Birgit Schneider) und Donato (Antonio Putignano) vermissen die gemeinsame Zeit mit ihrer Freundin. Allerdings möchte Resi auf keinen Fall preisgeben, was der Grund für ihre Distanz ist. Auch Max (Alexander Koll) und Alexandra (Katrin Anne Heß) versuchen, ihre Gefühle zu verbergen. Dennoch können die beiden nicht die Finger voneinander lassen.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Diese Vorschau-News könnten dich auch interessieren: "Sturm der Liebe": Gewinnt Sophia Christophs Liebe? "In aller Freundschaft": Wiedersehen mit zwei beliebten Charakteren!

Folge 26 (9. Februar): "Verpasste Chance" Als plötzlich Simons Ex-Frau vor ihm und Vicki steht, ist Vicki überrumpelt - davon hatte Simon bisher nichts erzählt. Sie will für ihn da sein, doch er stößt sie erneut von sich. Die Situation belastet Vicki sehr, bis Fabian es schafft, sie wieder etwas aufzumuntern. Auch Lara erlebt eine herbe Enttäuschung. Isa zweifelt an ihrem Entschluss, das Baby abzugeben, und rät ihr, noch einmal Kontakt zu ihren Eltern aufzunehmen. Der Versuch endet enttäuschend: Von zu Hause ist keine Hilfe zu erwarten. Trotzdem trifft Lara danach eine überraschende Entscheidung. Währenddessen sehnt sich Bianca (Rosetta Pedone) nach Zweisamkeit mit Julian (Alexander Milo). Doch sobald sie sich näherkommen, kommt etwas dazwischen - meist ihre Pflichten gegenüber Mimi oder die Familie.

Folge 26 der vierten Staffel ist am 9. Februar ab 19 Uhr für dich verfügbar Ganze Folge Die Landarztpraxis Verpasste Chance Verfügbar auf Joyn Folge vom 09.02.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 27 (10. Februar): "Blick ins Herz" Georg kommt in die Praxis, als Resi seinen Termin nicht im System findet, reagiert er sehr gereizt. Kurz darauf zeigt er auch bei der Jubiläumsplanung Gedächtnislücken. Als Fabian ihm helfen möchte, fühlt Georg sich bevormundet und stellt seinen Sohn wütend zur Rede. Zur gleichen Zeit fasst Lara einen klaren Entschluss: Sie möchte in ein Mutter-Kind-Haus ziehen, um Verantwortung für sich und ihr Baby zu übernehmen. Isa und Lukas sichern ihr weiterhin Unterstützung zu, trotzdem belastet es beide, dass sie nun doch nicht selbst Eltern werden. Währenddessen erscheint Frau Hilgers mit akuten Diabetes-Problemen bei Vicki in der Praxis. Um sich ausreichend um sie zu kümmern, versetzt Vicki Simon. Dennoch erfährt sie im Gespräch mit seiner Ex-Frau einiges über dessen Vergangenheit. Nach dem ganzen Hin und Her entscheidet sich schließlich auch Simon, offener zu sein und mehr von sich preiszugeben.

Folge 27 kannst du ab dem 10. Februar um 19 Uhr streamen Ganze Folge Die Landarztpraxis Blick ins Herz Verfügbar auf Joyn Folge vom 10.02.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 28 (11. Februar): "Was die Zukunft bringt" Nach Simons emotionalem Geständnis über seine Vergangenheit schlafen er und Vicki erschöpft auf der Couch ein. Vicki ist schockiert über den tragischen Verlust seines Sohnes, doch sie möchte Simon unbedingt beistehen. Durch ihre einfühlsamen Worte überwindet er sich schließlich, ein klärendes Gespräch mit seiner Ex-Frau zu führen. Unterdessen hat Georg endlich zugestimmt, sich auf Demenz untersuchen zu lassen und bekommt bereits in der darauffolgenden Woche einen Termin in der Spezialklinik. Das Thema belastet den ehemaligen Arzt stark. Seine Kinder sind zwar erleichtert über seinen Sinneswandel, doch auch sie machen sich Sorgen um ihn. Resis Stimmung hellt sich nach der Trennung von ihrem Mann sichtbar auf. Als sie beginnt, sich auch äußerlich wieder herauszuputzen, vermuten Donato und Annemarie bald einen neuen Mann in ihrem Leben - doch sie ahnen nicht, um wen es wirklich geht.

Schaue Folge 28 ab dem 11. Februar um 19 Uhr Ganze Folge Die Landarztpraxis Was die Zukunft bringt Verfügbar auf Joyn Folge vom 11.02.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 29 (12. Februar): "Nachricht an den Dorffunk" Alexandra hat Max’ Abfuhr beim gemeinsamen Abendessen nur schwer verkraftet und zeigt ihm seitdem die kalte Schulter. Der Bergretter kann ihre heftige Reaktion nicht einordnen - stecken da etwa doch Gefühle dahinter? Unterdessen entspannt sich die Situation bei Vicki und Simon zunehmend. Bei einer morgendlichen Jogging-Runde genießen sie endlich ihre gemeinsame Zeit. Auch die Landfrauen haben die besonderen Schwingungen zwischen den beiden längst bemerkt. Sie versuchen, mehr darüber herauszufinden, bis Vicki schließlich die Geduld verliert. Bianca möchte Mimi zweisprachig erziehen, doch Julian fürchtet, bei den Gesprächen ausgegrenzt zu werden. Deshalb beschließt er, einen Italienisch-Lehrer zu engagieren und wendet sich dafür an seinen Schwiegervater Donato.

Folge 29 ab dem 13. Februar um 19 Uhr auf Joyn verfolgen Ganze Folge Die Landarztpraxis Nachricht an den Dorffunk Verfügbar auf Joyn Folge vom 12.02.2026 • 33 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 30 (13. Februar): "Freunde zum Verlieben" Alexandra und Max wollen ihre Freundschaft eigentlich nicht aufs Spiel setzen, aber sie können es einfach nicht lassen, sich gegenseitig zu necken. Als Alexandra zu einem Einsatz bei der Bergwacht gerufen wird, wo ein Verletzter unverkennbar Interesse an seiner Ärztin zeigt, kann Max seine Eifersucht kaum verbergen. Donato und Annemarie wundern sich, warum Resi plötzlich auf Abstand geht. Ausgerechnet Donato sucht das Gespräch, ohne zu wissen, dass er selbst der Grund für ihren Rückzug ist. In den letzten Wochen hat Resi Gefühle für den verständnisvollen Italiener entwickelt, die sie unbedingt geheim halten und am liebsten wieder loswerden möchte. Während er einer Angehörigen seiner Patientin zur Geduld rät, kommt sich Fabian vor wie ein Heuchler. Er befindet sich mit seinem Vater Georg in einer ähnlichen Situation und auch ihm es fällt schwer, die Ergebnisse des Demenz-Tests abzuwarten. Vicki und Simon wollen derweil an der Jubiläumsausgabe der Zeitschrift weiterarbeiten. Dafür nimmt sich der sonst so arbeitswütige Simon extra frei. Doch Vicki muss ihn enttäuschen. Sie möchte den besorgten Fabian aufmuntern und organisiert stattdessen einen Abend unter Freunden. Dabei schleicht sich bei Simon die Angst ein, dass Vicki vielleicht nicht für ihn, sondern für Fabian Gefühle entwickelt.