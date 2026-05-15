Comeback in Wiesenkirchen "Die Landarztpraxis": Josie ist zurück! Wochen-Vorschau ab 18. Mai Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Nina K. Josie (Lili-Mari Budach, r.) ist zurück in Wiesenkirchen und macht gleich eindeutige Ansagen. Bild: Joyn

Josie erscheint in Wiesenkirchen, Oscars Verhalten sorgt für einen großen Streit zwischen Isa und Lukas, Vicki erwartet mehr Vertrauen von Fabian, und Max und Alexandra scheinen endlich Klartext zu sprechen. Die neuen Folgen der "Landarztpraxis" siehst du ab 18. Mai in SAT.1 und auf Joyn.

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Josie (Lili-Mari Budach) taucht überraschender Weise in Wiesenkirchen auf. Dort bringt sie direkt einige Dynamiken durcheinander. Vicki (Juliane Fisch) versucht, ihre Vergangenheit mit Simon (Ben Braun) hinter sich zu lassen, doch Gespräche, Nähe und ein unerwartetes Geständnis zeigen, dass längst nicht alles zwischen ihnen geklärt ist. Die Sorge um Oscar (Lucas Sasse) bringt ein weiteres Mal Unruhe in die Familie. Ein Vorfall lässt Lukas (Michael Raphael Klein) und Isa (Diane Willems) um ihn bangen. Leo (Katharina Hirschberg) und Basti (Simon Lukas) treffen eine drastische Entscheidung über ihre gemeinsame Zukunft: Doch die trifft nicht bei allen auf Zustimmung. Alexandra (Katrin Anne Heß) und Max (Alexander Koll) kommen sich wieder näher und ein Geständnis von Max verändert alles. Die neuen Folgen der "Landarztpraxis" siehst du ab 18. Mai in SAT.1 und auf Joyn.

Folge 92 (18. Mai): "Es muss weitergehen" Vicki ist guter Dinge, dass sie die Sache mit Simon bald endgültig abschließen kann und versucht, Fabian (Oliver Franck) genau das zu vermitteln. Gleichzeitig denkt sie darüber nach, wieder zu Fabian zu ziehen. Simon lässt der Vorfall mit Donato (Antonio Putignano) einfach nicht los. Dass er in der kritischen Situation wieder erstarrt ist und nicht helfen konnte, beschäftigt ihn sehr und er sucht erneut das Gespräch mit Vicki. Während ihres Austauschs fragen sich beide, ob das zwischen ihnen wirklich nur freundschaftlich ist. Nach dem intensiven Schockmoment sieht sich Donato plötzlich mit seiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert. Seine Gedanken daran beunruhigen nicht nur ihn selbst, sondern auch seine Kinder. Entschlossen will er für den Ernstfall vorsorgen und holt sich dafür Rat bei Resi (Marion Mathoi). Oscar ist an einem Abschluss-Streich beteiligt, der unerwartet ernste Konsequenzen nach sich zieht. Als Lukas und Isa ihm daraufhin verbieten, abends auf eine Party zu gehen, rastet Oscar aus.

Sieh dir Folge 92 ab 18. Mai um 19 Uhr auf Joyn an! Ganze Folge Die Landarztpraxis Es muss weitergehen Verfügbar auf Joyn Folge vom 18.05.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 93 (19. Mai): "Eilantrag" Vicki ist bei Fabian eingezogen und die beiden genießen ihre neu gewonnene Zweisamkeit. Endlich scheint für beide etwas Ruhe einzukehren. Währenddessen ist Oscar über Nacht nicht nach Hause gekommen. Als Lukas bei den Eltern eines Freundes anruft, erfahren sie, dass einige von Oscars Freunden in einen Autounfall verwickelt waren. Ist ihm etwas zugestoßen? Die angespannte Situation führt neben großen Ängsten um Oscar und zu einem Streit zwischen Isa und ihrer Schwester Ella. Leo und Basti sind sehr traurig wegen ihrer bevorstehenden Trennung und die Angst wächst, dass sich alles so negativ entwickeln könnte wie bei Leos letztem Abgang. Doch sie trifft eine unerwartete Entscheidung - eine, die die beiden für immer miteinander verbinden könnte.

Folge 93 ist ab 19. Mai um 19 Uhr verfügbar Ganze Folge Die Landarztpraxis Eilantrag Verfügbar auf Joyn Folge vom 19.05.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 94 (20. Mai): "Der Überraschungsgast" Völlig überraschend taucht Josie in Wiesenkirchen auf. Vicki freut sich über das Wiedersehen, doch die beiden müssen sich erst einmal gegenseitig auf den aktuellen Stand bringen. Fabian wird dabei stutzig: Warum wusste Josie nichts von ihm und Vicki? Als sich zudem Simons Krankheitssymptome wieder verschlimmern, kümmert sich Vicki als seine Ärztin um neue Behandlungsmöglichkeiten. Bei Fabian sorgt das erneut für ein ungutes Gefühl. Josie hingegen macht Simon eine deutliche Ansage dazu, wie er mit Vicki umgegangen ist. Währenddessen sind Basti und Leo sehr aufgeregt: Die beiden haben sich verlobt. Doch ist es der Wunsch, für immer zusammenzubleiben, oder eher die Angst vor dem Abschied? Als sie anfangen, den wichtigsten Menschen in ihrem Leben die große Neuigkeit zu erzählen, erhalten sie eine andere Reaktion als erhofft. Bei Lukas, Isa und Oscar bleibt es angespannt. Lukas und Isa weihen Oscar in die Konsequenzen des unglücklichen Abschlussstreichs ein. Isa muss einmal mehr Geduld beweisen, doch schließlich eskaliert die Situation, und es kommt zu einem heftigen Streit zwischen ihr und Lukas.

Folge 94 kannst du ab 20. Mai um 19 Uhr streamen Ganze Folge Die Landarztpraxis Der Überraschungsgast Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.05.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 95 (21. Mai): "Schatten der Eifersucht" Nach Max’ unerwarteter Reaktion auf Leos und Bastis Verlobung überlegen die beiden sich einen neuen Plan. Sie entscheiden sich, vorerst niemandem von ihrem Glück zu erzählen und denken sogar darüber nach, ganz heimlich nur zu zweit zu heiraten. Doch können sie dieses Geheimnis wirklich für sich behalten? Zwischen Max und Alexandra kommt es zu einem besonderen Gespräch über Liebe. Das Gesagte bringt Max dazu, eine Entscheidung zu treffen. Am Abend spricht er schließlich etwas aus, das er schon lange mit sich herumträgt. Josie hingegen hat zunächst Zweifel an der Beziehung von Vicki und Fabian. Sie sorgt sich, dass Vicki erneut von einem Mann verletzt werden könnte. Um die angespannte Stimmung zu lösen, schlägt Fabian vor, gemeinsam einen Segelausflug auf dem Schliersee zu unternehmen. Doch kurz vor dem Start kommt Vicki etwas Wichtiges dazwischen. Auch Georg (Christian Hoening) gerät unter Druck: Während eines Streits in Wiesenkirchen muss er als Bürgermeister eine Entscheidung treffen. Im Zuge dessen wird er von einer Bewohnerin aufs Übelste beleidigt.

Folge 95 ab 21. Mai um 19 Uhr auf Joyn verfolgen Ganze Folge Die Landarztpraxis Schatten der Eifersucht Verfügbar auf Joyn Folge vom 21.05.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 96 (22. Mai): "Fehleinschätzung" Nach ihrem großen Streit nähern sich Vicki und Fabian wieder an. Obwohl Fabian Vicki jetzt sein volles Vertrauen schenken möchte, kommt es in der Praxis zu einer merkwürdigen Situation zwischen Fabian und Simon. Ob Fabian damit die ohnehin schon komplizierte Lage noch verschlimmert? Bei Max und Alexandra scheint sich endlich alles zu fügen: Die beiden sind nun offiziell ein Paar, und Freunde wie Familie sind erleichtert, dass sie endlich erkannt haben, dass sie mehr als Freunde für einander sind. Feli ist frustriert über die fehlende Liebe in ihrem Leben. Umso mehr freut sie sich, als sie sich plötzlich sehr gut mit Josie versteht, die ihr vorschlägt, gemeinsam shoppen zu gehen. Während Feli ihre Hoffnung auf eine neue Freundschaft setzt, scheint Josie auch mit Emilio (Gioele Viola) auf einer Wellenlänge zu sein. Und das, obwohl Josie eigentlich viel mehr Gefallen an Feli hätte.