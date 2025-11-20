Joyn-Interview
"Landarztpraxis" und "Bergdoktor": Hans Sigl über mögliches Serien-Crossover
Aktualisiert:von Anna-Maria Hock
Serien wie "Die Landarztpraxis" und "Der Bergdoktor" ziehen Millionen von Fans in ihren Bann. Kein Wunder also, dass sich viele Zuschauer:innen ein Crossover der beiden Arzt-Serien wünschen. Was Martin-Gruber-Darsteller Hans Sigl davon hält? Im exklusiven Joyn-Interview hat er mit uns darüber gesprochen.
Egal ob Heidi Klum, Cher oder Cate Blanchett - am Donnerstagabend gab es in München einen echten Starauflauf. Grund dafür war die 77. BAMBI-Verleihung. Auch "Bergdoktor"-Star Hans Sigl war bei der Veranstaltung vor Ort und stand uns im exklusiven Joyn-Interview Rede und Antwort. Er verriet nicht nur, ob er sich ein Comeback bei "Kommissar Rex" vorstellen könnte, sondern sprach mit uns auch über die SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis".
Das sagt Hans Sigl zu einem "Landarztpraxis"- und "Bergdoktor"-Crossover
Seit 2008 spielt Hans Sigl die Hauptrolle des Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor". Die Serie hat seit Jahren eine große Fangemeinde. Auch "Die Landarztpraxis", in der Caroline Frier die Hauptrolle spielt, feiert seit 2023 große Erfolge. Könnte sich der 56-Jährige ein Crossover zwischen den beiden Serien vorstellen?
Das wäre natürlich so eine Sache.
Ist ein Crossover möglich?
Hans Sigl glaube, dass sich ein Crossover für die Produktionsfirmen ein wenig schwierig gestalten könne. Schließlich wird "Die Landarztpraxis" am Schliersee in Bayern gedreht, "Der Bergdoktor" dagegen in der Region Wilder Kaiser in Tirol. "Da müsste man schauen, wie man das vereint", so Sigl.
Ganz abgeneigt von "Der Landarztpraxis" ist der Schauspieler jedenfalls nicht. "Ich gucke das auch ab und zu", sagte er im Joyn-Interview. Ein Crossover scheint er generell nicht auszuschließen. "Ob es da Ideen gibt, weiß ich aber nicht", meinte er abschließend.
Kennst du schon diesen Film mit Hans Sigl?
Mehr entdecken
Exklusives Joyn-Interview
Neben Caroline Frier: Kommt bald auch Schwester Annette in "Die Landarztpraxis"?
Wiesenkirchen trifft Weilhausen
"Die Landarztpraxis" kehrt zurück: Wann die neue Staffel startet
Diagnose: Seifenoper
Neuling-Check: Lohnt sich "Die Landarztpraxis" wirklich?
Internationaler Serien-Erfolg
"Die Landarztpraxis": Caroline Frier begeistert Zuschauer:innen europaweit
Nicht nur Fernsehromantik
"Die Landarztpraxis": An diesen Orten wird die Serie gedreht!
Serienzuwachs
Mehr Folgen und ein Spin-off: "Die Landarztpraxis" vergrößert sich
Alle Infos zur neuen Season
Neue Folgen in Sicht? So stehen die Chancen für Staffel 4 von "Die Landarztpraxis"
Drama zum Abschied vor der Sommerpause
"Die Landarztpraxis"-Wochenvorschau ab 23. Juni: Isa und Lukas geben sich das Jawort
Gefährliche Wendung
"Landarztpraxis"-Wochenvorschau ab 16. Juni: Ella und Chris gestehen sich ihre Gefühle