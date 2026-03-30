Sechs Staffeln Erfolgsserie "Downton Abbey"-Abschiede: Diese Figuren sind gestorben oder haben die Serie verlassen Veröffentlicht: Vor 34 Minuten von Anne Oppel Die "Downton Abbey"-Charaktere Matthew Crawley, Sarah O’Brien und Lady Sybil (v.l.n.r.) sind nicht mehr Teil der Serie. Bild: IMAGO / Cinema Publishers Collection

In den sechs Staffeln gab es einige einschneidende Veränderungen im Cast. Julian Fellowes, der Schöpfer von "Downton Abbey", hatte dabei eine Regel: Wenn ein Mitglied der Familie Crawley die Serie verlassen wollte, musste der Charakter meist sterben. Ein einfaches Wegziehen innerhalb der Familie hätte in der damaligen Zeit unlogisch gewirkt.

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Wichtige Figuren, die den Serientod gestorben sind "Downton Abbey" startet mit dem Untergang der Titanic und spielt auch während des Ersten Weltkriegs. Bedeutet: Immer wieder spielt der Tod von Verwandten oder Freunden der Crawley-Familie eine Rolle. Es trifft aber auch Hauptcharaktere. ⚠️ ACHTUNG, SPOILER-ALARM!

Dieser Artikel verrät dir Details aus den 6 Staffeln von "Downton Abbey"

Lady Sybil (Jessica Brown Findlay) Die Freude bei Jessica Brown Findlay und Allen Leech (v.l.) über das Bay währt kurz. Bild: imago images / Everett Collection

Während ihre Schwestern Mary und Edith zu Beginn mit Rivalitäten und Heiratsplänen beschäftigt sind, interessiert sich die jüngste der drei Schwestern für die Welt außerhalb des Schlosses. Sie ist das einzige Familienmitglied, das mit absolut jedem - ob Herzog oder Küchenhilfe - auf Augenhöhe spricht. Als der Krieg ausbricht, lässt sie sich zur Hilfskrankenschwester ausbilden und arbeitet im Lazarett. Ihre Liebe zu dem irischen Chauffeur Tom Branson ist der größte Tabubruch der Serie. In Staffel 3 stirbt sie kurz nach der Geburt ihrer Tochter. Die Schauspielerin Jessica Brown Findlay war die erste, die den Wunsch äußerte, die Serie zu verlassen. Sie wollte sich nach drei Jahren neuen Projekten widmen. Immerhin war sie erst 20 Jahre alt, als sie die Rolle der Sybil übernahm. Jessica Brown Findlay fürchtete, dass der massive Erfolg der Serie sie für den Rest ihres Lebens auf das Genre des Historienfilms festlegen würde. Stattdessen sehnte sie sich nach Rollen, die optisch weniger "poliert" waren: "Ich wollte Dreck unter den Fingernägeln haben. Ich wollte Rollen spielen, in denen ich nicht perfekt aussehen muss, sondern in denen es um rohe Emotionen und das echte Leben geht." Klingt nach einem Satz, den auch Lady Sybil hätte sagen können.

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Matthew Crawley (Dan Stevens) War die Geschichte von Michelle Dockery und Dan Stevens (von links) schon auserzählt. Bild: imago images / Everett Collection

Nach langem Hin und Her haben er und Lady Mary endlich zueinandergefunden. Noch dazu hat er als Soldat den Ersten Weltkrieg überlebt. In einem Weihnachts-Special von Staffel 3 stirbt er dann bei einem Autounfall. Der Serientod von Matthew Crawley löste eine der heftigsten Fan-Reaktionen in der britischen Fernsehgeschichte aus. In Großbritannien wurde die Folge am 25. Dezember ausgestrahlt. Nur wenige Episoden vorher war Lady Sybil gestorben. Unzählige Zuschauer:innen beschwerten sich bei dem Sender, dass man ihnen das Weihnachtsfest "verdorben" habe. Das Social-Media-Portal Twitter (heute X) quoll über vor wütenden und tieftraurigen Nachrichten. Dan Stevens hatte seinen Vertrag nicht verlängerte, da auch er den sogenannten "Typecasting-Fluch" befürchtete. Außerdem wollte er in die USA gehen. Sein Ausstieg war für die Produktion deutlich schwieriger, da er gerade erst zum Erben und Ehemann von Lady Mary (Michelle Dockery) aufgestiegen war. In Interviews betonte er später, dass er das Gefühl hatte, die Geschichte von Matthew und Mary sei mit der Geburt des Sohnes auserzählt. Er wollte sich als Schauspieler neu erfinden - weg vom perfekten Gentleman.

William Mason (Thomas Howes) Er war in die Küchenhilfe Daisy (Sophie McShera) verliebt und wurde sehr jung an die Front berufen. Die strenge Köchin Mrs. Patmore (Lesley Nicol) initiierte daher eine improvisierte Hochzeit auf seinem Sterbebett. Sie nötigte Daisy dazu, William zu heiraten, um ihm seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Für Mrs. Patmore war dies ein Akt der Gnade und Liebe gegenüber William, während Daisy jahrelang mit Schuldgefühlen kämpfte, weil sie ihn in seinen letzten Stunden belogen hatte. Der Schauspieler wird dieses Jahr 40 Jahre alt. Ob ihm zu diesem runden Geburtstag auch dieses Jahr wieder Facebook-Kanal @downtonabbeynews gratuliert?

Charaktere, die die Serie verlassen haben Auch in der Welt von Downton-Abbey gibt das Prinzip der Revolving Door (Drehtür). Charaktere können kommen und gehen, ohne dass das Grundgerüst der Serie instabil wird.

Sarah O’Brien (Siobhan Finneran) Siobhan Finneran hatte 25 "Downton Abbey"-Einsätze als Sarah O'Brien. Bild: imago/Cinema Publishers Collection

Die persönliche Zofe von Lady Grantham (Elizabeth McGovern) gehört - neben Thomas Barrow (Robert James-Collier) - zu den Fieslingen der Serie. Sie ist hochintelligent und eine Meisterin der Manipulation. Thomas ist ihr einziger Verbündeter, aber nur solange sie sich gegenseitig von Nutzen sind. Da auch Siobhan Finneran ihren Vertrag nicht verlängern wollte, musste ihre Figur die Serie verlassen. Zu Beginn von Staffel 4 verschwindet sie mitten in der Nacht. Sie hinterlässt lediglich einen Brief, in dem sie erklärt, dass sie eine andere Stelle angetreten habe. Dieser Abgang passt zu ihrem Charakter: pragmatisch, heimlich und ohne Rücksicht auf die Menschen, die sie zurücklässt.

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Gwen Dawson (Rose Leslie) Neben Sarah O'Brien (Siobhan Finneran) hat auch Gwen Dawson (Rose Leslie, von rechts) die Serie verlassen. Bild: picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Itv

Das Hausmädchen ist zwar nur für kurze Zeit auf Downton, aber ihr Mut ist für die damalige Zeit bemerkenswert. Sie möchte Sekretärin werden und lernt mithilfe von Lady Sybil im Selbststudium Schreibmaschine und Stenografie. Für ein Hausmädchen, das von morgens 6 bis abends 22 Uhr arbeitete, ist das ein enormer Kraftakt. Sie dringt damit zum einen in die Männerdomäne Büroarbeit vor und schafft den Absprung aus dem Dienstbot:innen-Dasein. Ein seltener Sieg gegen das Klassensystem jener Zeit. Nach Jahren der Abwesenheit kehrt Gwen in der finalen Staffel nach Downton zurück - allerdings nicht durch den Hintereingang, sondern als geladener Gast zum Lunch. Sie ist inzwischen verheiratet, heißt Mrs. Harding und engagierte sich im Bildungswesen. Nach ihrem Ausstieg bei Downton Abbey im Jahr 2010 startete Rose Leslie international durch. Ihre Rückkehr für diesen Gastauftritt ist auch ein schönes Geschenk für alle "Game of Thrones"-Fans, die sie seitdem als Ygritte (Geliebte von Jon Snow) weltweit kennen.

Spannende Neuzugänge Gerade mit dem Tod von Lady Sybil und Matthew Crawley sind zwei komplexe Figuren und gleichzeitig große Sympathieträger gegangen. Die Lücken zu schließen, war nicht einfach.

Lady Rose MacClare (Lily James) Lady Rose MacClare wurde zum Ende der 3. Staffel eingeführt, um die Lücke der sympathischen Querschlägerin zu füllen, die Lady Sybils tragischer Tod hinterlassen hat. Die Cousine der Crawley-Schwestern ist eine gesellschaftliche Rebellin. Sie liebte die Jazz-Clubs von London, trägt moderne, kurze Kleider und scherte sich wenig um strenge Regeln oder Etikette. Ihre Romanze mit dem schwarzen Jazz-Sänger Jack Ross (Gary Carr) ist einer der mutigsten Handlungsstränge. Rose will ihn zwischendurch auch heiraten, teils aus Liebe, teils um ihre verbitterte Mutter zu provozieren. er Instagram-Account @perioddrama hat Lady Rose MacClares schönstes Outfits aus der Sendung hervorgehoben:

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Henry Talbot (Matthew Goode) Neben der Serie war Matthew Goode auh im "Downton Abbey"-Film als Henry Talbot zu sehen. Bild: IMAGO / Capital Pictures

Der Rennfahrer taucht am Ende der 5. Staffel auf und fällt zunächst in die Kategorie: einer der vielen Bewerber um Lady Mary. Zuschauer:innen merken aber schnell, dass er sich im Gegensatz zu seinen Konkurrenten von Marys kühler Art nicht einschüchtern lässt. Mit ihm findet die taffe Geschäftsfrau, die sie nach Matthews Tod geworden ist, endlich wieder Glück.

Bertie Pelham (Harry Hadden-Paton) Laura Carmichael und Harry Hadden-Paton (v.l.) sind in "Downton Abbey" quasi unzertrennlich. Bild: IMAGO / Capital Pictures

Bei Lady Edith (Laura Carmichael) fragt man sich manchmal, wie viel Unglück und Ablehnung ihr die Drehbuchautor:innen noch zumuten wollen. Bis Herbert "Bertie" Pelham am Ende von Staffel 5 auf der Bildfläche erscheint. Er arbeitet als Gutsverwalter für seinen Cousin, den Marquis von Hexham. Edith bewundert er für ihre Arbeit als Verlegerin in London, anstatt sie dafür zu verurteilen. Nach dem plötzlichen Tod seines Cousins erbt Bertie völlig unerwartet den Titel und das gesamte Vermögen. Dadurch wird er zum 7. Marquis von Hexham und steht plötzlich im Rang weit über der gesamten Familie Crawley. Edith, die bisher immer übersehene Schwester, wird dadurch zur höchstrangigen Frau in der Familie.

Die Kinder der Crawley-Schwestern Alle drei Töchter werden Mütter. Allerdings lebten Eltern und Kinder in aristokratischen Häusern fast wie in getrennten Welten. Die Kinder verbrachten fast den ganzen Tag in der "Nursery" (dem Kinderzimmer-Trakt), der sich meist im obersten Stockwerk befand. Die Nanny war die wichtigste Frau im Leben der Kinder: Disziplin, Ernährung, Hygiene und die gesamte Erziehung waren ihre Zuständigkeiten. Eltern sahen ihre Kinder oft nur wenige Stunden am Tag. Sybil "Sybbie" Branson:

Sie ist die Tochter von Lady Sybil und Tom Branson. Da Tom Branson aus einer anderen sozialen Schicht kommt, ist er derjenige, der die Kinder am meisten "normal" behandelt und darauf besteht, viel Zeit mit Sybbie zu verbringen.

George Crawley und Caroline Talbot:

Lady Marys erster Sohn George stammt aus der Ehe mit Matthew Crawley. Als erster männlicher Nachkomme ist er der Erbe von Downton Abbey. Caroline bekommt sie mit Henry Talbot.

Marigold Gregson:

Ihre erste uneheliche Tochter hat Lady Edith mit dem Verleger Michael Gregson. Erst nach einem langen Versteckspiel nimmt sie Marigold offiziell zu sich.