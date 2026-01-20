Was fürs Herz "Ein Hof zum Verlieben": Dann startet die neue Serie in SAT.1 und auf Joyn Aktualisiert: 11:21 Uhr von Anna-Maria Hock Diana Staehly spielt die Hauptrolle in "Ein Hof zum Verlieben". Bild: Joyn/Svenja Blobel

In der Daily Soap "Ein Hof zum Verlieben" erbt Diana Staehly als Anwältin Laura unerwartet einen Apfelhof in einem malerischen Ort am Bodensee. Das stellt ihr Leben komplett auf den Kopf! Aufs Mitfiebern müssen die Zuschauer:innen nun nicht mehr lange warten.

Wann läuft "Ein Hof zum Verlieben"? Ab Montag, 2. März 2026, verdoppeln SAT.1 und Joyn mit "Ein Hof zum Verlieben" das Glücksgefühl am Vorabend: In SAT.1 ist die neue Daily-Serie täglich um 18 Uhr in Doppelfolgen zu sehen. Auf Joyn kannst du alle Episoden jederzeit kostenlos streamen. Im Anschluss an "Ein Hof zum Verlieben" läuft wie gewohnt "Die Landarztpraxis" in SAT.1 und auf Joyn.

Darum geht es in "Ein Hof zum Verlieben" Ein Notartermin gibt dem Leben der Hamburger Rechtsanwältin Laura Albers (Diana Staehly) eine neue Richtung: Sie erbt einen Apfelhof, von dessen Existenz sie bislang nichts wusste. Vier Jahre zuvor verlor sie ihren geliebten Ehemann David bei einem Autounfall. Jetzt starb dessen Vater und Laura wird völlig unerwartet zur Hofbesitzerin. Warum hat David Laura nie etwas über seine Familie erzählt? Laura lässt sich auf das Abenteuer ein, beginnt ein neues Leben am Bodensee und findet ausgerechnet in der Heimat ihres verstorbenen Mannes die Liebe wieder. Doch ein dunkles Geheimnis überschattet ihr Glück.

"Eine Frau an einem Wendepunkt" Marc Rasmus, SAT.1-Senderchef, äußert sich wie folgt zur neuen Daily-Serie: "Mit 'Ein Hof zum Verlieben' untermauern wir unsere Fiction-Strategie für Joyn und SAT.1 und verdoppeln ab März die Deutsche-Fiction-Dosis am Vorabend. Ganz bewusst setzen wir in unserer neuen täglichen Serie auf Zutaten, die unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vertraut sind: Eine Frau an einem Wendepunkt in ihrem Leben, die an einem Sehnsuchtsort neu zu sich selbst - und so viel sei verraten - auch eine neue Liebe findet."