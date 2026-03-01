Kurswechsel Moritz Otto: Ist der "Ein Hof zum Verlieben"-Star vergeben? Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Johanna Grauthoff Moritz Otto spielt in "Ein Hof zum Verlieben" eine der Hauptfiguren. Bild: picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Erst Europameister im Ruderboot, jetzt Darsteller im Vorabendprogramm: Moritz Otto trainierte jahrelang für die ganz große Sportkarriere. Heute gehört er zum Cast von "Ein Hof zum Verlieben". Doch was treibt den Schauspieler, der einst von Olympia träumte, privat an?

Zwischen Medaille und Neuanfang Disziplin, Durchhaltevermögen, Zielstrebigkeit - Eigenschaften, die Moritz Otto bis heute begleiten. Sie stammen aus einer Zeit, in der sein Alltag nicht von Drehbüchern, sondern von Trainingsplänen bestimmt wurde. Mehr als 15 Jahre widmete er sich dem Rudersport auf Leistungsniveau, wurde Deutscher Meister und holte gemeinsam mit seinem Bruder Felix den Europameistertitel.

Das Rudern war mein Lebensinhalt. Moritz Otto im Interview mit der "Rheinischen Post"

Der große Traum hieß Olympia. 2012 wollte der gebürtige Düsseldorfer bei den Spielen in London antreten. Doch die Nominierung blieb aus - ein Moment, der vieles ins Wanken brachte. Mit dem geplatzten Olympiatraum stand plötzlich die Frage im Raum, wie es weitergehen sollte.

Vom Hörsaal auf die Bühne Nach dem Ende seiner Profisportkarriere entschied sich Otto zunächst für einen bodenständigen Weg und begann ein Studium der Elektrotechnik. Eine rationale Entscheidung, aber keine, die ihn innerlich erfüllte. Während einer Vorlesung wurde ihm klar, dass er sich in dieser Zukunft nicht sah. Im Interview mit "prisma" beschrieb er diesen Wendepunkt so: "Mit 25 dachte ich mir dann: Nö, ich möchte jetzt noch mal etwas Neues ausprobieren, was mich auch fordert, auf eine ganz andere Art und Weise." Diese neue Herausforderung fand er auf der Bühne. Erste Erfahrungen sammelte er bereits während des Studiums am Düsseldorfer Schauspielhaus in "Die Ratten" von Gerhart Hauptmann. Das Theater ließ ihn nicht mehr los. Er brach sein Studium endgültig ab, zog vorübergehend zurück zu seinen Eltern und begann 2015 seine Ausbildung an der Kölner Schauspielschule "Der Keller", die er 2019 abschloss. Parallel stand er regelmäßig auf der Bühne - unter anderem am Wolfgang Bochert Theater in Münster.

Vielseitige Rollen im deutschen Fernsehen Nach der Theaterausbildung folgte Schritt für Schritt der Weg vor die Kamera. Dabei setzte Moritz Otto bewusst auf eine große Bandbreite: Ob Krimiformat oder Comedy - er suchte unterschiedliche Ausdrucksformen.

Ich möchte möglichst unterschiedliche Dinge spielen, die mich immer wieder neu fordern und neu reizen, und die mich bestenfalls auch im Leben weiterbringen. Moritz Otto im Interview mit dem "Weser Kurier"

Er war unter anderem in Serien wie "Morden im Norden", "SOKO Wismar" und "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" zu sehen. Auch im ZDF-Format "Das Traumschiff" stand er vor der Kamera und drehte an der Seite von Florian Silbereisen. Weitere Stationen seiner Filmografie sind Produktionen wie "Unter uns", "Die Rentnercops", "Der Schiffsarzt" oder die "Martina Hill Show".

Tägliche Herausforderung bei "Ein Hof zum Verlieben" Mit "Ein Hof zum Verlieben" folgt nun das nächste Kapitel: Am 2. März startet die neue tägliche Serie in SAT.1. Alle Folgen sind natürlich auch auf Joyn verfügbar. Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine Anwältin, gespielt von Diana Staehly, die nach einem persönlichen Schicksalsschlag einen Apfelhof am Bodensee erbt. Zwischen ländlicher Idylle, familiären Konflikten und offenen Fragen zur Vergangenheit beginnt für ihre Figur ein neues Leben. Für Moritz Otto bedeutet das neue Format vor allem Kontinuität: Tägliche Serien verlangen Ausdauer, emotionale Entwicklung über viele Folgen hinweg und die Fähigkeit, eine Figur langfristig glaubwürdig zu tragen. Eigenschaften, die ihm aus seiner Zeit im Leistungssport ebenso vertraut sind wie aus seinen bisherigen Projekten.

Ist Moritz Otto vergeben? So präsent er beruflich ist, so zurückhaltend gibt er sich privat. Zwar gewährt er auf Social Media Einblicke in seinen Alltag - häufig sportlich geprägt. Ob Hyrox-Training, Boxen, Schwimmen, Wandern oder Skilanglauf: Bewegung ist weiterhin essenziell in seinem Leben. Die Disziplin aus seinen Ruderjahren scheint ihm geblieben zu sein. Seine Wurzeln in Düsseldorf sind trotz Wohnsitz in Berlin präsent. Dort leben Familie und enge Freunde. Fragen nach einer Partnerin oder einer Beziehung beantwortet der Schauspieler hingegen nicht öffentlich. Ob vergeben oder Single - dazu gibt es keine offiziellen Aussagen. Ein konstanter Begleiter taucht dennoch auf seinem Instagram-Profil auf: Hund Peanut steht ihm in allen Lebenslagen treu zur Seite!