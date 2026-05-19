Goodbye, blonde Strähnen! Sebastian Deyle: So sah der "Frieda - Mit Feuer und Flamme"-Star früher aus Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Rebecca N. Sebastian Deyle blickt auf über 25 Jahre in der Unterhaltungsbranche zurück. Bild: IMAGO/APress/Adobe Stock/Cloud7/Nexira

Sebastian Deyle steht schon lange vor der Kamera und denkt noch lange nicht ans Aufhören: In der neuen SAT.1-Serie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" spielt er eine der Hauptrollen. Wie hat sich der Schauspieler seit seinem Karrierestart verändert?

Er geht zurück zu seinen Anfängen: Schon während der Schulzeit 1998 war Sebastian Deyle in einer Daily Soap dabei. Bei "Unter uns" verkörperte er den Simon Auerbach. Für seine anschließende Rolle bei "Marienhof" wurde er sogar vom Zivildienst freigestellt. Ab dem 1. Juni ist Deyle in einer neuen Serie zu sehen. Bei "Frieda - Mit Feuer und Flamme" spielt er den Feuerwehrmann Mirko. Zwischen ihm und der Protagonistin Frieda (Laura Lippmann) funkt es ordentlich! Seinem Genre ist Sebastian Deyle also treu geblieben- seinem Look aber nicht.

Von "Bravo TV" bis "Rote Rosen" mit ein bisschen "The Voice of Germany" Blonde Strähnen und Berge von Fanpost: So sah Sebastian Deyle früher aus. Bild: imago/APress

Bei seinem Karrierestart war der heute 48-Jährige mit blondem Haarschopf im Fernsehen unterwegs! Neben dem Schauspiel entdeckte Deyle Ende der Neunziger auch das Moderieren für sich. Er trat bei "Bravo TV", "VIVA Interaktiv" und "The Dome" auf. Von 2001 bis 2004 moderierte er die Sendung "Quizfire" in SAT.1. Danach übernahm er ein Jahr lang die Moderation von "Immer wieder sonntags".

Da war er noch blond! Sebastian Deyle bei "Quizfire" sehen Ganze Folge Quizfire - Jede Antwort zählt Episode 72 Verfügbar auf Joyn Folge vom 30.06.2025 • 23 Min Link kopieren Teilen

In Fernsehserien war Deyle auch weiterhin zu sehen: Er spielte wiederkehrende Rollen bei "Sturm der Liebe" und in der ZDF-Serie "Alisa - Folge deinem Herzen". Bis 2024 war der Schauspieler an der Seite von "Ein Hof zum Verlieben"-Star Diana Staehly bei "Rote Rosen" in einer Hauptrolle dabei. Fun Fact: Mit "Frieda" löst Deyle seine ehemalige Serienpartnerin auf ihrem bisherigen Sendeplatz in SAT.1 ab.

Aktuell läuft um 18 Uhr in SAT.1 und auf Joyn noch "Ein Hof zum Verlieben" "Ein Hof zum Verlieben" kannst du hier auf Joyn streamen

Was noch zu Sebastian Deyles Leben gehört: Die Musik. Im Jahr 2000 veröffentlichte er eine eigene Single namens "Melody Of Life", die auf Platz 47 der deutschen Charts kletterte. 2011 trat Deyle bei "The Voice of Germany" an, konnte aber keinen der Coaches zum Buzzern bringen.

Schauspieler Sebastian Deyle privat: Dieses GNTM-Model war seine Partnerin Und wie sieht es abseits der Arbeit bei dem Schauspieler aus? Nach einer längeren Beziehung mit der professionellen Pokerspielerin Sandra Naujoks war Deyle ab 2011 mit dem ehemaligen GNTM-Model Rebecca Mir liiert. 2012 traten die beiden gemeinsam in der SAT.1-Show "Mein Mann kann" an, trennten sich aber im selben Jahr.

Sebastian Deyle und Rebecca Mir waren ein Jahr lang ein Paar. Bild: imago/Metodi Popow

Seit 2023 ist Sebastian Deyle mit Pia Schombert zusammen. Sie steht beruflich nicht in der Öffentlichkeit. Nach zwei Jahren Beziehung machte Deyle Schombert im Urlaub in Kalifornien einen Heiratsantrag. Im Oktober 2025 wurden die beiden Eltern ihres ersten Kindes.

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Das ist die neue SAT.1-Serie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" Sebastian Deyle, Laura Lippmann und Christopher Kohn (v. l.) spielen die Hauptrollen bei "Frieda - Mit Feuer und Flamme". Bild: Joyn/Claudius Pflug

Beruflich schlägt Deyle jetzt ebenfalls ein neues Kapitel auf - bei "Frieda - Mit Feuer und Flamme". In der neuen SAT.1-Serie spielt er den Feuerwehrmann Mirko, der bei Hauptfigur Frieda schon bald für Herzklopfen sorgt.

Es gab einen Zwischenfall am Set! Schock am Set Zusammenbruch bei Dreh: Sebastian Deyle gibt Entwarnung 29.01.2025 • 07:53 Uhr

Frieda, eine alleinerziehende Intensivkrankenschwester, kehrt mit ihrer Tochter Pippa (Natascha Weitzendorf) in ihre Heimat Liebitz in der Sächsischen Schweiz zurück. Dort ist gerade einiges los: Bürgermeister Felix (Christopher Kohn), ihr Ex‑Partner und Pippas Vater, will die freiwillige Feuerwehr schließen. Als Tochter des früheren Wehrleiters (Andreas Borcherding) kämpft Frieda dagegen - und steht zugleich vor einer Herzensfrage zwischen Mirko (Deyle) und ihrer alten Liebe Felix. Mit 162 Folgen startet "Frieda - Mit Feuer und Flamme" am Montag, 1. Juni, 18 Uhr. SAT.1 und Joyn zeigen die Serie in Doppelfolgen. Schon ab Freitag, 29. Mai, laufen auf Joyn zehn Folgen.