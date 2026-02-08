Programmänderung
"Frühling" macht Pause: ZDF-Serie verschwindet vorerst aus dem Programm
Kaum ist Simone Thomalla als Katja Baumann auf die TV-Bildschirme zurückgekehrt, legt die ZDF-Erfolgsreihe "Frühling" schon wieder eine Pause ein. Der Grund ist erneut sportlicher Natur. Wann es mit "Frühling" weitergeht.
Die Fans der ZDF-Reihe "Frühling" müssen sich erneut in Geduld üben: Nach dem Start der neuen Folgen am 18. Januar ist vorerst schon wieder Schluss. Zwar liefen bereits drei neue Episoden mit Simone Thomalla im Rahmen der "Herzkino"-Reihe, doch nun verschwindet die Serie für mehrere Wochen aus dem Programm.
Die vierte Folge mit dem Titel "Vergiss mein nicht" wird erst am 1. März ausgestrahlt.
"Frühling" macht Platz für Olympia 2026
Hintergrund der Unterbrechung ist ein sportliches Großereignis: Die Olympischen Winterspiele 2026 finden vom 6. bis 22. Februar in Mailand und Cortina d’Ampezzo statt. Da ARD und ZDF sich die Übertragungen teilen, wird das reguläre Programm in dieser Zeit umgebaut – und "Frühling" muss weichen.
So emotional und gefährlich geht es nach der Pause weiter
Wenn die Serie am 1. März zurückkehrt, bleibt es allerdings nicht bei idyllischer Alpenkulisse. Die Handlung nimmt eine dramatische Wendung: Friedel Gottwald (Sönke Möhring) erleidet nach einem Mountainbike-Unfall eine ungewöhnliche Form der Amnesie. Er glaubt sich im Jahr 1986 - und hält sich plötzlich für 16 Jahre alt. Für seine Frau Lara (Franziska Schlattner) wird die Situation zunehmend belastend.
Auch Arthur Moser (Timur Bartels) gerät in Bedrängnis. Obwohl er sich bei seinem entfernten Verwandten, Pfarrer Sonnleitner versteckt, wird er von seiner Vergangenheit eingeholt, als ihn ein unbekannter Mann kontaktiert - und bedroht.
Parallel dazu steht Trixie (Nina Schmieder), die Ehefrau von Tierarzt Mark Weber, unter erheblichem Druck. Sie wendet sich an Katja Baumann (Simone Thomalla) mit einer heiklen Bitte: Bei einem Treffen mit André Fabiansky (Gabriel Raab) soll heimlich eine DNA-Probe gesichert werden, um die Vaterschaft von Trixies Sohn Karl zu klären. Für Katja wird daraus ein moralischer Konflikt.
Schau dir die 4. Folge "Frühling" am 1. März an
