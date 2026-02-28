Seine Anfänge im TV
Johannes Herrschmann: So sah der beliebte Pfarrer aus "Frühling" früher aus
Veröffentlicht:von Sylvia Loth
Johannes Herrschmann spielt seit 2015 den Pfarrer Sonnleitner in der Serie "Frühling". Als geistlicher Beistand unterstützt er Dorfhelferin Katja Baumann mit Rat und Tat. Doch schon lange vor dieser Rolle war er im Fernsehen zu sehen. Hättest du ihn damals erkannt?
Die nächste Folge "Frühling" läuft am 1. März 2026 um 20:15 Uhr
Große Liebe zur Bühne
1983 gründete Johannes Herrschmann in West-Berlin das Theater zum westlichen Stadthirschen mit und prägte das Haus fast zwei Jahrzehnte als Schauspieler, Regisseur und Gesellschafter. Das Ensemble verstand sich als Alternative zur etablierten Bühnenlandschaft. Ab 2003 stand er am Metropoltheater in München unter der Regie von Gerd Lohmeyer auf der Bühne.
Seine erste Hauptrolle
Der 1959 in Landshut geborene Schauspieler absolvierte von 1980 bis 1984 seine Ausbildung an der Hochschule der Künste in Berlin. 1988 übernahm er im Fernsehfilm "Der Philosoph" seine erste Hauptrolle als zurückgezogen lebender Denker Georg Hermes. Der Film erzählt von dessen Begegnung mit drei Frauen, die sein Leben verändern. Die Kritiken fielen damals gemischt aus.
Ein bayerisches Urgestein
Ab 2004 spielte er den Polizisten Karl Haun in der Serie "München 7". Mit der vom Bayerischen Rundfunk produzierten Serie feierte er große Erfolge. Seiner bayerischen Heimat blieb er neben "Frühling" auch im Film "Liesl Karlstadt und Karl Valentin" (2008) als Münchner Volkskomiker Karl Valentin treu. Ebenso in Gastauftritten in der Serie "Die Rosenheim-Cops" oder im Film "Der Boandlkramer und die ewige Liebe" (2021). In der BR-Serie "Franzi" (2011 bis 2012) mit Jule Ronstedt war er als Leiter der Zulassungsstelle zu sehen.
Publikumsliebling Sebastian Sonnleitner in "Frühling"
Seit über 40 Episoden und über zehn Jahren ist Herrschmann als Pfarrer Sebastian Sonnleitner zu sehen und mauserte sich zum absoluten Liebling der Zuschauer:innen. Er spielt die Figur mit warmem Humor und viel Menschlichkeit. Seelsorger Sonnleitner schwingt nicht die Moralkeule, sondern sorgt für sanfte Zwischentöne. Der 67-Jährige spielt den Pfarrer als geduldigen Zuhörer und besonnenen Konfliktlöser, sodass er perfekt mit Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla) harmoniert. Dass seine Figur des Pfarrers so beliebt ist, überrascht ihn bis heute, wie er im Interview mit der Tageszeitung "Südkurier" erzählte:
Man bekommt eine Rolle und tritt sie an. Dass mich diese Figur so lange begleiten wird, das habe ich nicht erwartet.
Fester Teil verschiedener Serien-Formate
Neben seinem "Frühling"-Engagement tritt er auch in der Hamburger Serie "Die Kanzlei" als Hajo Gellert auf. Er ist ein Verwandter von Markus Gellert, einem der Partner-Anwälte.
Außerdem kannst du den Schauspieler in acht Folgen der Pan-Tau-Neuauflage von 2020 sehen sowie in einigen Auftritten im "Tatort" oder der Serie "Heiter bis Tödlich".
Wie lebt Johannes Herrschmann privat?
In Interviews spricht Herrschmann primär über seine Arbeit und nicht über sein Privatleben. Es ist nicht bekannt, ob er verheiratet ist oder Kinder hat. Der Darsteller hat lediglich preisgegeben, dass er seit vielen Jahren in Bayern lebt und eng mit der Theaterarbeit verbunden ist. Zu seinen Hobbys zählen laut dem Profil seiner Schauspielagentur "Actors Management" Reiten, Kampfsport, Fechten und Basketball.
