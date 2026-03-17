Fans warten auf die nächsten Episoden Nach Staffel-Finale bei "Frühling": Wann laufen die neuen Folgen? Veröffentlicht: Vor 51 Minuten von C3 Newsroom Was steckt hinter dem Gedächtnisverlust von Friedel Gottwald (Sönke Möhring)? Dieses und weitere Rätsel muss Katja Baumann (Simone Thomalla) in der ZDF-Reihe "Frühling" noch lösen. Bild: ZDF/Barbara Bauriedl

Mit einigen offenen Fragen ist die 15. Staffel der ZDF-Reihe "Frühling" zu Ende gegangen. Wie und wann geht es nun weiter für Dorfhelferin Katja Baumann alias Simone Thomalla?

Wann läuft die neue Staffel von "Frühling"? Es war für einige Zeit der letzte Einsatz von Dorfhelferin Katja Baumann, dargestellt von Schauspielerin Simone Thomalla in "Frühling". Die 15. Staffel endete am Sonntagabend mit der sechsten Folge "Ich weiß, was du heimlich getan hast". Was manche Zuschauer:innen der ZDF-Reihe irritiert hat, ist, dass einige Fragen zum Staffel-Finale offengeblieben sind. Bis diese Rätsel gelöst werden, müssen sie allerdings noch einige Zeit ausharren.

"Frühling" hat regelmäßig rund fünf Millionen Zuschauer:innen Denn traditionell dürfte die kommende 16. Staffel wieder Anfang des Jahres, also Anfang 2027 starten. Zuletzt wurden die neuen Folgen zwischen Mitte Januar und Anfang Februar ausgestrahlt. Und wie gehabt ist wieder mit sechs rund 90-minütigen Folgen zu rechnen. Offiziell ist eine Fortsetzung von "Frühling" vom ZDF zwar noch nicht angekündigt worden. Angesichts des Erfolgs der Reihe, die im Rahmen des "Herzkinos" lief, dürfte aber keinerlei Zweifel daran bestehen, dass die Dorfhelferin Katja Baumann wieder zum Einsatz kommt. Durchschnittlich rund fünf Millionen Zuschauer:innen schalteten zuletzt ein.

Welche Fragen zum Staffel-Finale von "Frühling" offen blieben Was wird in Staffel 16 im fiktiven Bergdorf Frühling passieren? Eine ganze Reihe von Handlungssträngen blieb ungeklärt, an die mit hoher Wahrscheinlichkeit angeknüpft werden wird. Nur einige Beispiele: Heidrun Niedermayer (Catalina Navarro Kirner) erwachte zwar aus dem Koma. Die ebenfalls schwer verletzte 13-jährige Ava Gartner (Cara Vondey) aber nicht. Unklar ist auch, was aus Arthur Moser (Timur Bartels) wird. Der entfernte Verwandte von Pfarrer Sebastian Sonnleitner (Johannes Herrschmann) verschwand plötzlich und hinterließ nur einen Abschiedsbrief. Sönke Möhring als Friedel Gottwald überwand zuletzt seine Amnesie, sagte dann zu seiner Frau "Ich weiß, was du heimlich getan hast" und fuhr davon. Der geheimnisvolle Satz gab der letzten Folge in Staffel 15 auch ihren Titel: "Ich weiß, was du heimlich getan hast“ war die insgesamt 61. Folge, seit "Frühling" 2011 an den Start gegangen war.