Kaffee Nepo Baby "Wer stiehlt mir die Show?" Kandidat Nico Santos: Sein Vater ist der Melitta Mann Veröffentlicht: Vor 13 Minuten von Edwin B. Hippie, Malle und Melitta. Nicos Vater Egon Wellenbrink steckt voller Überraschungen. Bild: Copyright: Joyn/Florida TV/Julian Mathieu

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" verrät Nico Santos, dass sein Papa eine deutsche Legende in der Werbeszene war. Er erklärt auch, was das damit zu tun hat, dass er in Mallorca aufgewachsen ist.

Nico Santos: "Der Spross" einer Kaffee Ikone? Bei "Wer stiehlt mir die Show?" teilt Nico einen kleinen Fun Fact über sich: Er ist der Sohn von Egon Wellenbrink, besser bekannt als der Melitta-Mann. Mit über 130 Werbespots stand Egon Wellenbrink für die deutsche Kaffee-Firma zwischen 1989 und 1999 vor der Kamera. Dadurch wurde er zu einer Ikone im deutschen Fernsehen. Für GenZ so bekannt wie George Clooney für Nespresso.

Hier die ganze Folge mit Nico Santos, Andrea Petković, Till Reiners und einer wiederkehrenden Wildcard schauen! Wer stiehlt mir die Show? Überzeugende Lügen und komplett verrückte Poker Tells Verfügbar auf Joyn Folge vom 15.03.2026 • 143 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen

Wellenbrink "flüchtete" nach Mallorca, weil er in Deutschland ständig erkannt wurde. Santos erzählt auch, dass er Hippie war und in einer WG mit Donna Summer gewohnt hat. Dort nahm er gerne mal "die ein oder andere Substanz, die man nicht nehmen sollte". Sein Bekanntheitsgrad war so hoch, dass Nico Santos Jahre später noch darauf angesprochen wurde.

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Nach dem Spiel: "Das wird mir hier zu Mund", in dem Nico Santos Karoline Herfurth überraschenderweise nur anhand ihres Mundes erkannte, kam das zur Sprache. Bevor der Ex-"The Voice"-Coach, hauptberuflich Sänger war, hat er in Köln noch gekellnert. Als er nach Deutschland kam (2010) war er 19 Jahre alt. Santos berichtet, dass er genau an seinem ersten Tag anhand seines Namensschilds darauf aufmerksam gemacht wurde, dass er wie der Melitta-Mann heißt - also 10 Jahre nachdem der letzte dieser Spots aufgenommen worden war!

Krass, ja stimmt. Mein Papa ist der Melitta-Mann! Nico Santos