Ob Kobra, Viper oder Black Mamba - er trägt das Gift der tödlichsten Schlangen der Welt in seinem Blut. "Galileo" trifft einen Mann, dessen Wahnsinn die Wissenschaft revolutioniert.

Die meisten Menschen haben Kisten mit Erinnerungen und Gerümpel im Keller. Bei Tim Friede stapeln sich Giftschlangen. Die tödlichen Reptilien sind seine Leidenschaft. Je giftiger, desto besser. 2001 startet der Amerikaner ein fragwürdiges Selbstexperiment: Er lässt sich von seinen schuppigen Lieblingen beißen. Dabei ist er ganz allein, er lässt sich nicht medizinisch begleiten. Er überlebt - und wird gewissermaßen süchtig nach dem Kick der Bisse. Er wird übermütig und beginnt, verschiedene Gifte zu mischen - erst ein Kombra-Biss, dann den einer Black Mamba hinterher. Mit schlimmen Folgen.

Ich hatte fast keinen Puls mehr. Sie wollte mich schon einwickeln.

Nach seinem Gift-Cocktail fällt Tim Friede ins Koma. Diese Überdosis war selbst für ihn zu viel. Er kämpft um sein Leben. Nun sollte man meinen - falls er je wieder aufwacht - ließe Tim Friede die Finger vom Schlangengift. Doch als er nach vier Tagen seine Augen öffnet, hat er eine neue Mission, und die ist extremer denn je.

Nun weiß ich, wie es sich anfühlt, an Schlangengift zu sterben. Das motiviert mich, Menschenleben zu retten.

"Galileo" erzählt er seine Geschichte: Wenn Wahnsinn Menschenleben rettet

Der Schlangen-Mann will immun gegen Schlangengift werden. Sein Blut soll helfen, ein Gegenmittel zu kreieren. Also lässt er sich beißen, wieder und wieder - rund 200-mal. Er teilt seine Erfahrungen durch Videos im Netz. 2017 dann der große Wendepunkt: Der CEO eines Biotech-Start-ups entdeckt Friede im Internet - und holt ihn aus seinem Keller an die Spitze der Forschung für Schlangengift-Gegenmittel. Plötzlich ist er umgeben von modernster Technik und internationalen Wissenschaftler:innen.

Das Blut des Schlangen-Manns wird nun genauestens analysiert. Ist er wirklich immun gegen Schlangengift? Hat es sich gelohnt, sich 18 Jahre lang von Hunderten Schlangen beißen zu lassen?

Die Antworten darauf verraten wir dir in der "Galileo"-Folge "Tödliche Schlangenbisse für die Wissenschaft". Dort begleiten wir Tim Friede auf seinem Weg aus dem Keller in die Wissenschaft. Oben geht's mit einem Klick direkt in die Folge.